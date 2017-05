Criação de abelhas, uma atividade quase extinta

“Apicultura: sustentabilidade da vida” é o trabalho de pesquisa científica das alunas Tauana Brixner Schneider e Dienifer Amanda Henker, orientadas pela professora Fabiana Schneider Wagner, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ervino Alberto Guilherme Konrad, de Linha São Roque, interior de Arroio do Tigre. O trabalho representou a região de atuação Sobradinho/Arroio do Tigre na Expoagro Afubra, ocorrida no último mês de março.

A escolha do tema, segundo a professora, se deu através da diminuição das sementes de árvores nativas trazidas pelos alunos para a bolsa de sementes do Projeto Verde é Vida. “Decidimos analisar as causas dessa diminuição e constatamos que uma das causas é a redução das colmeias de nossa região”, explicou. Para o trabalho, foi dedicado um ano de pesquisa e aprofundamento no assunto. As alunas visitaram o produtor Vanderlei Peiter, o qual faz parte da Associação dos Apicultores de Arroio do Tigre e possui vários cursos no ramo da apicultura.

Além das 108 caixas de abelhas em diversas propriedades do interior, Vanderlei possui dez caixas de abelhas mansas em sua residência próximo ao centro da cidade. O principal aspecto na propriedade é o pequeno pomar com frutos volumosos, que se desenvolvem de forma magnífica. “A polinização é o processo que garante a produção de frutos e sementes e a reprodução de diversas plantas”, contaram as alunas.

Para que isso aconteça, segunda elas, entram em ação os polinizadores, que são responsáveis pelas transferências dos grãos de pólen das flores masculinas para os receptores das flores femininas. Em alguns casos, as abelhas, são os mais eficientes agentes polinizadores.

Segundo as estudantes, uma abelha pode percorrer aproximadamente de três a quatro quilômetros em busca de alimento e água. Um indivíduo visita dez flores por minuto e faz em média 40 voos por dia, tocando cerca de 240 mil flores. Com a língua, recolhe o néctar do fundo de cada flor e guarda numa bolsa localizada na garganta. Na colmeia, o néctar é trabalhado pelas abelhas de modo que a água que ele contém evapore, engrossando e se transformando em mel.



Cinco milhões

de flores

Tauana e Dienifer contam que cada abelha produz aproximadamente cinco gramas de mel por ano. Para produzir um quilo de mel, precisam visitar cinco milhões de flores e para produzir uma grama de cera, consomem cerca de seis a sete gramas de mel. De acordo com elas, a melhor época para a retirada do mel é no verão, pois não cristaliza tão rápido, quanto no inverno, sendo as plantas melhores para o néctar são as árvores nativas e o eucalipto.

As abelhas mais conhecidas sem ferrão na região são: Jataí, Mandaçaia e Mirim e as com ferrão são a Africana e a Europeia. Porém, “a apicultura enfrenta um grande desafio no mundo todo, as abelhas estão se reduzindo em taxas altíssimas, por causa do desmatamento, mudanças climáticas, fungos, ácaros, vírus, manejo inadequado e principalmente pelo uso excessivo de agrotóxicos, por isso já estão na lista das espécies em extinção”, disseram Tauana e Dienifer.

Já a professora Fabiana mencionou uma frase de Albert Einstein “se as abelhas desaparecerem da face da terra, a humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem animais não haverá raça humana”.