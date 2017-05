Um desafio a mais para a Associação Sobradinho

Não basta ter somente uma competição de alto nível pela frente. A Associação Esportiva Sobradinho (AES) também terá que lidar com um novo problema, surgido às vésperas da estreia na Liga Gaúcha de Futsal: as lesões dos jogadores. O elenco estará desfalcado nestas primeiras rodadas da principal competição do Estado. Pelo menos quatro jogadores podem ficar de fora na largada da competição. E, de última hora, o técnico Cigano precisou passar por uma cirurgia de retirada do apêndice

A equipe já teve o desfalque do fixo Alan em quase toda a Copa Alto Jacuí/Taça Sicredi - ele atuou apenas nos dois primeiros jogos, e segue sem data prevista para voltar. Na partida do último sábado, contra o Sase, que deu a Associação o terceiro lugar do torneio amistoso, mais problemas apareceram: Camargo, um dos reforços da temporada, quebrou o pé e a previsão de retorno é de dois meses. Com isso, o atleta vai perder praticamente todo o primeiro turno da Liga Gaúcha.

Conforme Cigano, preocupa ainda a situação do capitão Misco, do pivô Joney Herbert, e do ala Léo. Todos tiveram lesões na última partida e treinaram durante a semana, mas ainda tem presença incerta no sábado. O beque Bruno Gomes também não atuou no sábado, mas este estava suspenso. Para o duelo contra o Guarany, ele estará a disposição normalmente.

Apesar dos transtornos, a Associação Sobradinho chega para o Estadual confiante em uma boa campanha. No jogo do último sábado, contra o Sase, a garotada foi decisiva no confronto, mostrando a força e a qualidade do elenco. Léo, Lucas Tigrão e Pepinho foram às redes. O artilheiro Teves marcou dois, e a equipe conseguiu o triunfo por 5 a 1, de virada. De quebra, o time teve fechou o torneio com o melhor ataque. Foram 19 gols anotados em seis jogos.

A Liga Gaúcha tem 12 equipes, que se enfrentarão em turno e returno na primeira fase. Ou seja, cada time fará pelo menos 22 jogos. Os oito melhores avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série Prata. A abertura do campeonato ocorreu no último dia 22, com a vitória da ACBF sobre o atual campeão Atlântico por 5 a 4, em Carlos Barbosa.



Viagens longas,

outras nem tanto

Como a Liga Gaúcha prevê a disputa de todos contra todos, em turno e returno, a Associação terá jogos duros e muitas viagens pela frente. Algumas longas, outras mais próximas de Sobradinho. Levantamento feito pela reportagem da Gazeta da Serra aponta que a equipe vai percorrer cerca de 1.660 quilômetros em viagens no primeiro turno, com cinco jogos fora de casa (Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Venâncio Aires, Tapera e Selbach).

Contudo, as viagens mais longas estão reservadas para o segundo turno, quando a Associação vai até Erechim (cerca de 300 quilômetros) e Boa Vista do Buricá (270 quilômetros). Já o município de Espumoso, sede do Guarany, é o mais próximo de Sobradinho: 110 quilômetros, seguido por Venâncio Aires e Selbach.