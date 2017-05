OLIMPÍADA: A maior em público e vendas

Sucesso. Esta é a palavra no vocabulário da Asssociacão de Juventude Rural (Ajurati) quando o assunto é Olimpíada Rural. A 35ª edição encerrou no último sábado, 6, com êxito no município, depois de três dias de disputas esportivas. “Foi a maior em vendas e em público. Talvez seja a maior em lucro também. Apenas em 2014 teve um lucro grande devido uma verba da Fundergs. Mas estamos satisfeitos. Foram vendidos dois mil fardos de cerveja”, disse o presidente da Associação, Tiago Bertollo.

Segundo ele esta foi a primeira vez em que tudo foi realizado dentro do horário previsto. Tanto as competições quanto os bailes e boate. “Nunca se cumpriu horário. Sempre haviam atrasos. Pela primeira vez conseguimos seguir os horários a risca e as pessoas nos elogiaram muito por isso. O baile, por exemplo, ano passado começou às 01h30. Este ano era 00h17”.

Um dos fatores determinantes para o sucesso da 35ª Olimpíada Rural foi o clima e a mudança da data para início de maio. A temperatura agradável atraiu mais pessoas ao ginásio nas três noites de competições, bem como contribuiu para que a quadra do ginásio ficasse sempre em condições para os jogos. “Na quinta-feira à noite o público era menor e este ano tivemos caca cheia. Na sexta-feira também surpreendeu. Realizamos a maior boate, com mais de três mil pessoas”.



Maior de todas

Conforme Tiago, esta foi a maior Olimpíada dos últimos anos, levando em consideração que as quatro noites do evento lotaram as dependências do Ginásio Tigrão. Também o que se pode perceber foi a disciplina e qualidade das disputas esportivas, sendo essas de alto nível, conforme a organização.