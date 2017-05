Homenagens marcam sessÃ£o da CÃ¢mara

Depois de 18 dias, os vereadores de Sobradinho voltaram a se reunir em sessão ordinária no final da tarde de segunda-feira, 8, no Plenário Ottmar Kessler. Em uma reunião marcada por homenagens a entidades, os parlamentares aprovaram dois projetos - sendo um de lei e outro de resolução. Todas as propostas tiveram aprovação unânime.

O projeto de lei nº 50/2017, de autoria do Executivo, inicialmente seria apenas baixado nas comissões para ser apreciado na próxima semana. Entretanto, os vereadores da situação convenceram os demais colegas a votar a proposta, que efetua o pagamento de R$ 24.668,60 à título de incentivo, em parcela única, aos agentes comunitários de saúde.

Já o projeto de resolução nº 04/2017, de autoria da Mesa Diretora, institui o programa Câmara nos Bairros, permitindo a realização de sessões ordinárias em escolas e salões comunitários de diversos pontos da cidade, repetindo o que foi feito na legislatura anterior. Outro projeto semelhante, de autoria de Tuki Siman (PDT), que cria o projeto Conhecendo o Legislativo, foi baixado nas comissões.

Logo após a votação dos projetos, os vereadores homenagearam o Desafio Jovem Resgate das Missões, de Palmeira das Missões, que trabalha na reabilitação de pessoas com dependência química. Alguns dos ex-pacientes estavam presentes no plenário, acompanhados de seus familiares, e foram muito aplaudidos durante a sessão. Também foi homenageada a Banda Filadélfia, uma das mais famosas da região, que completou 25 anos de existência.

As moções de reconhecimento e congratulação foram apresentadas por Maxcemira Trevisan e Tuki Siman, respectivamente. Também foram aprovadas moções de congratuação ao Lions Clube Internacional, pelo seu centenário, e também para a Associação Fogolar Friulano de Sobradinho, que completa 10 anos de atividades.