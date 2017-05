A Administração de Arroio do Tigre, realizou a aquisição de um veículo furgão zero quilômetro, ano/modelo 2017 para a Associação de Agricultores Familiares Sabores da Nossa Terra e a Ajurati. O veículo foi adquirido graças ao repasse do governo federal através do Pronat, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O recurso foi recebido no ano de 2012, sendo finalizada a aquisição somente no início de 2017.

Na última sexta-feira, 5, o prefeito Marciano Ravanello, juntamente com o Secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Fernando Luiz Schuster, realizaram a entrega simbólica do veículo furgão, durante a 35ª Olimpíada Rural de Arroio do Tigre.

O objetivo é atender as necessidades das famílias de produtores, incentivando, auxiliando e proporcionando subsídios para que elas permaneçam no campo e fortaleçam cada vez mais a produção e a diversificação das culturas em suas propriedades rurais.

O veículo dará assistência técnica e ajudará na comercialização para os mais diversos produtores e produtos da agricultura familiar e empreendedores familiares rurais, com necessidade de produzir e comercializar em diversos mercados.