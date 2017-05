Destino: Após 70 anos irmãs se reencontram

Quanto vale uma história de vida? O sargento Cléo Oliveira, da Brigada Militar de Arroio do Tigre, promoveu um encontro emocionante entre irmãs que não se viam há 70 anos e contou com ajuda de um sobrinho das idosas. E por sinal, a localização foi inusitada. Prestes a desistir, de repente uma senhora passa em frente o carro. E era a senhora que procuravam.

De acordo com o sargento, histórias familiares em que irmãos acabam perdendo contato ainda são comuns nos dias de hoje. Ele disse que sua irmã, Márcia, que mora na localidade de Ferreira, interior de Cachoeira do Sul lhe repassou os dados de uma vizinha de 82 anos que não sabia notícia de seus irmãos após 70 anos. Foi então que ele encontrou uma referência muita antiga com endereço na Ilha da Pintada na Capital, mas pelo tempo não acreditava muito em localizar ninguém.

“Felizmente eu estava enganado, de posse do endereço, um sobrinho das idosas foi até a Ilha da Pintada procurar pela tia que não conhecia, estava na rua certa, mas não encontrava nenhuma casa como o número descrito. Estava com o carro estacionado e já estava por desistir, quando uma senhora passou em frente ao seu carro. Levou um choque, parecia a vó Eva. Obra do destino, pois era a pessoa que ele estava procurando”. No final de semana que passou o policial foi surpreendido por uma ligação de sua irmã: “Dá uma chegadinha aqui na dona Eva.” Ao chegar, lá estava dona Eva abraçada a uma senhora muito parecida com ela. Abraços, choro de emoção, gratidão”, lembrou ele que foi imensamente agradecido pela iniciativa e ajuda.



Emoção e lágrimas

As irmãs Eva Lopes da Silva, 82, moradora de Cachoeira do Sul e Santa Lopes da Silva, 84, da Ilha da Pintada, que não se viam a exatos 70 anos estavam juntas no final de semana que antecede o Dia das Mães. Segundo elas, a família era muito pobre e alguns irmãos foram entregues a outras famílias para serem criados e nunca mais souberam notícias. As duas haviam sido separadas quando a mãe veio a falecer e nunca mais souberam notícias.

Santa Lopes veio a Cachoeira acompanhada de sua filha Líbia Lopes da Silva e do neto Anderson Roberto Silva de Ávila. “Não há palavras que possam expressar nosso agradecimento, só Deus para recompensa-lo”, dizia Líbia, filha de Santa. “Nossas festas de família nunca eram completas, nunca tínhamos parentes maternos, não conhecíamos ninguém, mas de agora em diante vai ser diferente” contou emocionada. Do local iriam até um bairro de Cachoeira para que Santa conhecesse um irmão que não conhecia. Certamente, um dia para não esquecer jamais.” É gratificante ver o brilho e a emoção nos olhos das pessoas, isso é a recompensa divina”, completa Cléo Oliveira.