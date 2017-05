Duelo que vale a liderança da Liga Gaúcha para a AES

Depois de conquistar uma vitória e um empate nas duas primeiras partidas válidas pela Liga Gaúcha de Futsal, a Associação Esportiva Sobradinho (AES) tem um importante duelo nesta sexta-feira, 12, que pode fazer a equipe subir na tabela e fechar a rodada na liderança da competição estadual. O adversário é o BGF, às 20h15, no Ginásio Municipal de Bento Gonçalves. Será o segundo jogo da Associação num intervalo de dois dias.

Uma vitória em Bento Gonçalves será fundamental para as ambições da equipe do técnico Cigano, afinal, a Associação Sobradinho não atua no próximo final de semana, e ficará 15 dias “de folga”. Além disso, o BGF, apesar da derrota na estreia, mesmo atuando em casa diante da Asif, é apontada como uma das equipes que deve brigar diretamente para se classificar entre os melhores, sem contar as potências ACBF, Atlântico e Assoeva.

Para o duelo desta sexta, os problemas são os mesmos dos últimos jogos: elenco reduzido por conta das lesões. Camargo volta em 50 dias. Misco, Alan e Léo também tem data incerta para retorno – a situação dos dois primeiros são tidas como mais complicadas – e Kauê, novo reforço da AES, ainda busca o entrosamento ideal com o restante do grupo. A escalação inicial dos duelos contra Guarany e ACBF deve se repetir, com Jonatan; Bruno Gomes, Pedro, Tigrão e Teves.

No ano passado, Associação e BGF estiveram no mesmo grupo na Série Ouro de Futsal. E as lembranças do torcedor sobradinhense são boas. Em Bento Gonçalves, empate em 2 a 2, com a equipe de Cigano buscando a igualdade após sair perdendo por 2 a 0. Já no Ginásio da Fejão, vitória com autoridade por 4 a 1. A equipe serrana, que já foi duas vezes semifinalista do Estadual, em 2011 e 2012, teve que disputar o quadrangular da morte para escapar do rebaixamento para a Prata.



Empate contra

o duro time

sub-20 da ACBF

Todos sabiam que o desafio da Associação não seria fácil. Afinal, pela frente, estava a pesada camisa da ACBF de Carlos Barbosa, representada pela sua equipe sub-20. E os garotos da equipe laranja mostraram porque integram uma das melhores categorias de base do futsal mundial. O time alternativo deu muito trabalho e o empate em 1 a 1 acabou sendo um bom negócio para os donos da casa, em duelo antecipado da terceira rodada.

Os visitantes surpreenderam e, com menos de cinco minutos, abriram o placar com o camisa 10 Vini, em um forte chute, sem chances de defesa para o goleiro Jonatan. Sem ter outra opção, devido ao número reduzido de atletas, o técnico Cigano promoveu a estreia do fixo Kauê. Mas foi com o artilheiro Teves que a equipe chegou ao gol de empate. Após disputa de bola, o pivô aproveitou a sobra e não perdoou: 1 a 1.

No segundo tempo, tanto a Associação quanto o adversário tiveram chances para ficarem a frente. Jonatan, por exemplo, fez duas grandes defesas. Já a meta do time laranja quase foi vazada nos segundos finais, em chute de Teves numa cobrança de falta ensaiada. No fim, a igualdade prevaleceu no placar. “Vamos manter o foco. A equipe é vibrante, o campeonato é longo e parelho. Pode-se dizer que foi um resultado normal. E é um ponto bem recebido”, afirmou Cigano, após o jogo.