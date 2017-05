Estudante da Copetti é selecionado para intercâmbio

O estudante sobradinhense André Gustavo Lago, da turma 203 da Escola Estadual Padre Benjamim Copetti, embarca em julho para a Inglaterra, onde vai realizar um intercâmbio educacional de 10 dias. Ele foi selecionado através do projeto “Intercâmbio Assistido”, promovido pela 6ª Coordenadoria Regional de Santa Cruz do Sul, em parceria com a ONG Foco Empreendedor e a Herics Idiomas e apoio da Secretaria Estadual de Educação.

Lago faz parte de um seleto grupo de dez estudantes que irá para Londres, capital britânica, acompanhados de professores responsáveis. Para chegar aos finalistas, foram realizadas várias etapas de seleções. Na Escola Copetti, de acordo com a professora Mara Maciel, 12 alunos, sob a coordenação dos professores de língua inglesa, foram selecionados na primeira fase e realizaram a prova em Santa Cruz do Sul, com candidatos de toda a área de abrangência da 6ª CRE.

Ao todo, quatro alunos da instituição obtiveram nota superior a 80, pontuação mínima exigida. Lago foi aprovado e selecionado juntamente com quatro estudantes de Santa Cruz do Sul, três de Vera Cruz e um de Rio Pardo e Venâncio Aires.

O período em que o grupo ficará na Inglaterra será de 15 a 29 de julho, onde poderão conhecer a cultura britânica. Lago participou do Giro Regional na manhã desta quinta-feira, 18, onde falou sobre a expectativa de participar do intercâmbio na Inglaterra.

Conforme Lago, os estudantes ficarão hospedados na cidade de Hastings, perto do litoral inglês, e irão conhecer universidades famosas, como as de Oxford, Cambridge e Londres.



Intercâmbio

O Projeto “Intercâmbio Assistido” tem por objetivo proporcionar participantes um intercâmbio cultural, educacional e empreendedor. Visa trazer informações e vivências relevantes da experiência dos alunos e educadores selecionados. Ou seja, os participantes serão os multiplicadores dessas informações, podendo ampliar a visão de mundo de alunos e educadores.