Vídeo sobre as peculiaridades de Sobradinho faz sucesso na internet

Esbanjando bom humor e utilizando também uma pitada de ironia, o jornalista e youtuber Diogo Elzinga, 26 anos, faz sucesso nas redes sociais há mais de um ano falando sobre as cidades gaúchas, sendo que muitas delas nem chegou a conhecer pessoalmente. E na manhã deste domingo, 14, dia das mães, ele gravou um vídeo contando algumas peculiaridades de Sobradinho.

Na descrição do vídeo, publicado em sua página no Facebook, Elzinga se refere ao município do Centro Serra como a “capital do feijão, de um monte de gente famosa (internamente) e lugar de onde veio o colchão vibratório vida loca plus 3000” e, em pouco mais de duas horas, já rendeu 16 mil visualizações e mais de 600 compartilhamentos, além de centenas de comentários. A grande maioria são elogios e sugestões ao humorista.

No vídeo, Elzinga explica a origem do nome “Sobradinho” e também cita coisas do cotidiano local, como a aglomeração de jovens na Avenida João Antônio e Praça 3 de Dezembro aos finais de tarde e aos domingos, a Festa Estadual do Feijão (Fejão), principal evento do município, a tradicional passagem nas brasas da festa de São João de Linha Carijinho e ainda algumas das opções gastronômicas existentes na cidade.

Também há referências sobre os municípios vizinhos, como Arroio do Tigre e Ibarama. No final do vídeo, Elzinga cita o empresário Yuri Freitas, responsável pelo colchão citado por ele na postagem. O vídeo está disponível no Gaz Centro Serra e também no Facebook e YouTube.



QUEM É

Natural de Passo Fundo e jornalista formado pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), Diogo Elzinga decidiu apostar na produção de vídeos sobre os municípios no ano passado, após retornar de um intercâmbio de três meses no Canadá. Inicialmente, começou gravando sobre as manias dos habitantes de sua terra natal, e posteriormente, da Serra Gaúcha, a “Gringolândia”.

Os vídeos tiveram grande repercussão e, depois de pedidos de internautas que acompanham sua página, decidiu gravar também sobre outros municípios gaúchos, como Santa Maria, Lajeado, Santa Cruz do Sul e Cachoeira do Sul. Sua página no Facebook tem mais de 534 mil curtidas e 55 mil inscritos em seu perfil no YouTube.