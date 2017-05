Prefeitura veta duas leis aprovadas em abril

Diferente das sessões anteriores, que tiveram duração de mais de duas horas, os vereadores de Sobradinho tiveram uma reunião mais curta no final da tarde da última segunda-feira, 15. E apenas um projeto de lei, o de nº 49, foi levado para votação na ordem do dia, tendo aprovação unânime no Plenário Ottmar Kessler.

A proposta, de autoria do Executivo municipal, altera a carga horária de 30 para 40 horas e também a remuneração do contrato emergencial temporário do facilitador de oficina pedagógica, que atua junto ao serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, ligado a Secretaria de Educação.

Chamou a atenção durante a sessão a leitura de dois vetos encaminhados pelo Executivo referente a duas leis aprovadas no último mês. As matérias, de autoria da vereadora Maxcemira Trevisan (PDT), criam o programa Talentos da Terra e implantam o acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município. A justificativa dos vetos é porque as leis são inconstitucionais.

Após a ordem do dia, foi aberto espaço para o aposentado Gabriel de Souza utilizar a tribuna livre, já que na sessão anterior os parlamentares cederam o plenário para a explanação do Desafio Jovem Resgate nas Missões. Em seu discurso, ele falou sobre a mobilização ocorrida no dia 28 de abril, em Candelária, que juntou diversas categorias contra as reformas trabalhista e da previdência. Souza também mostrou preocupação com a pouca abordagem que vem sendo dada pela mídia nacional em relação aos prejuízos que trabalhadores e aposentados terão com as reformas.