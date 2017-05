A chácara da família como testemunha da união

O arquiteto Marcos Ceolin, 35 anos, e Magda de Almeida, 30 anos, formada em Química, moradores de Arroio do Tigre, tinham um sonho: se casar na chácara da família, ao ar livre. Caso contrário, se fosse em um Clube, não casariam. Com este desejo em mente, eles começaram a planejar o tão sonhado dia do “sim”. “Queríamos um dia perfeito, do nosso estilo, do que gostamos, em um ambiente junto a natureza. Casamos em casa, no Recanto dos Pinheiros, localizado na Linha Limberger, de propriedade da família, onde residimos juntos há um ano”, contaram.

A festa foi realizada do outro lado do açude, as mesas foram montadas no gramado, a recepção foi no Galpão Costaneiro e na grama, a pista de dança na varanda do galpão... Mas teve bolo, danças, cerimônia, troca de alianças, polonese. “Tudo ao nosso gosto”, disse Magda. A única preocupação foi com o clima. Mas como Marcos faz aniversário em janeiro, optaram por esta data que geralmente não costumava chover. E deu certo. Oficializaram o matrimônio no dia 21 de janeiro de 2017. “Foi um dia lindo, inesquecível e de muitas emoções”.

A cerimônia ao ar livre, fora da igreja, também proporcionou aos noivos a busca de alguém que a fizesse já que não é permitido que os sacerdotes a façam fora da instituição religiosa. Foi quando conseguiram a vinda de um padre, amigo da família, Hélvio Cândido, de Cachoeira do Sul, que os concebeu o matrimônio. Porém, na sexta-feira, receberam o sacramento na Igreja Católica e no sábado foi realizada a celebração ao ar livre.

A cerimônia teve entrega de alianças sob o emocionante canto “Aleluia”. “Não teve chuva de arroz e sim bolhas de sabão”, revelou a noiva. A entrada do casal aconteceu acompanhada dos pais, Valede e Moacir Ceolin, Eroni e Salustiano de Almeida e testemunhada pelos padrinhos e convidados.

O noivo fez a recepção dos convidados, enquanto a noiva permaneceu na casa acertando os últimos detalhes do cabelo, maquiagem e vestido, acompanhada das madrinhas, que também receberam os últimos retoques. “Foi tranquilo, tudo bem planejado. Nos preocupamos nos detalhes para não fugir do estilo que queríamos”, disseram. Ao todo, foram recepcionados 160 convidados. Magda e Marcos se conheceram nas viagens de ônibus para a faculdade em Santa Cruz do Sul, há 10 anos. Este foi o primeiro casamento ao ar livre realizado em Arroio do Tigre.