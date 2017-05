A bola vai rolar para o maior campeonato de futebol da região

A velha rivalidade regional no futebol amador será retomada a partir do próximo final de semana, com o início da terceira edição do Campeonato Centro Serra de Futebol de Campo, organizado pelo Conselho Regional de Desporto (CRD) e com apoio da Rádio Gazeta FM 98.1. Nove seleções dos municípios da região se enfrentarão em uma competição marcada por jogos acirrados, mas também com uma integração como pouco se vê em outras localidades do Estado.

As nove seleções foram divididas em três chaves, cada uma com três equipes. Assim como nos anos anteriores, os jogos serão disputados em três categorias: veterano, equipe B e equipe A. De acordo com o presidente Artêmio Paulo Drachler, neste ano todos os municípios – com exceção de Salto do Jacuí, que mandará seus jogos em Estrela Velha – vão sediar os duelos. No ano anterior, por exemplo, haviam sido definidas três sedes fixas durante todo o campeonato.

A primeira fase terá jogos em turno e returno, em seis rodadas, e se estende até o dia 9 de julho. As duas equipes melhores colocadas avançam para a segunda fase, que terá sua tabela com datas definida posteriormente, bem como as semifinais e final. Segundo o secretário do CRD, Milton Roberto Setti, as duas melhores colocadas na primeira fase no geral entram direto na semifinal. As outras duas vagas serão decididas em confrontos entre o terceiro e o sexto colocado, e o quarto contra o quinto colocado.

Neste ano, as equipes das categorias A e B podem inscrever 26 atletas do município e quatro de fora, enquanto os veteranos terão direito a 25 atletas originários de suas cidades, enquanto outros cinco podem ser dos municípios vizinhos. Os jogos continuarão ocorrendo aos domingos, com os veteranos atuando às 9h45. Depois, pela tarde, ocorrem os jogos da equipe B (13h15) e principal (15h15).



Em 2016

Após disputa por pênaltis, a seleção de Estrela Velha sagrou-se campeã da segunda edição do Campeonato Centro Serra na categoria principal. A equipe bateu Lagoão, algoz de 2015, por 3 a 1, depois de empate sem gols no tempo normal, em partida disputada no Campo da Juvenilha. Ibarama e Arroio do Tigre foram as campeãs nas categorias veterano e equipe B, respectivamente.