Mercado Ã© interditado e uma pessoa presa em aÃ§Ã£o de SeguranÃ§a Alimentar

Mais de 4,5 toneladas de alimentos vendidos de forma irregular e impróprios para o consumo foram inutilizados em Arroio do Tigre durante ação Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar, na quinta-feira, dia 11. Em alguns casos, a data de validade dos produtos estava vencida, em outros foi encontrado carne bovina sem a devida inspeção veterinária necessária, além de carnes mal refrigeradas e mal acondicionadas. Em uma única fiscalização, a pior, segundo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, foram descartadas três toneladas de produtos e o supermercado foi interditado por estar em péssimas condições de higiene.

De acordo com o titular da Decon, delegado Rafael Delvalhas Liedtke, devido à gravidade e quantidade de produtos impróprios, o proprietário foi autuado em flagrante.

Conforme a delegada Graciela Foresti Chagas, titular da DP de Arroio do Tigre, o empresário foi preso pelo Ministério Público e Decon e conduzido e apresentado à Delegacia de Polícia. Foi lavrado o auto de prisão em flagrante, porém ele não chegou a ser conduzido ao presídio. A delegada concluiu o inquérito e remeteu ao Fórum de Arroio do Tigre, onde foi concedida a liberdade provisória. O proprietário responderá pelo crime de fornecimento de produtos impróprios para consumo, conforme a Lei Federal 8.137. Ele foi procurado pela reportagem e não quis se manifestar.

A ação ocorreu devido a denúncias formalizadas. O delegado ressaltou que foram descartados gêneros alimentícios diversos como enlatados, mortadela, queijos, margarina, carne moída, pães e outros com aspecto ruim ou com a validade vencida. Em relação ao estabelecimento interditado, Liedtke disse que a Vigilância fez a autuação administrativa e dentro de 30 dias retorna para fazer uma nova averiguação.

A Força-Tarefa permanente envolveu a Delegacia de Polícia de Defesa ao Consumidor (Decon/Deic), Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria Estadual da Agricultura e da Saúde, além da Vigilância Sanitária estadual e municipal.

Participaram da ação o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - Segurança Alimentar, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho; o promotor de Justiça de Arroio do Tigre, Flávio Brenner da Costa; agentes da Vigilância Sanitária Estadual, Vigilância Sanitária Municipal de Arroio do Tigre, Delegacia do Consumidor (Decon) e Secretaria Estadual da Agricultura.