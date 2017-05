Cultivo da maçã é a nova aposta de produtor de Linha Paleta

Maçã. Esta é a nova aposta na propriedade de Vanildo Wagner, de Linha Paleta, interior de Arroio do Tigre. O plantio foi feito há três anos, porém a colheita deverá iniciar em março do ano que vem. “A planta já floresceu bem e deverá se repetir em setembro. Estamos na expectativa. No terceiro ano é para começar a produzir”, disse o produtor.

Ele e a esposa Marlice Stein Wagner plantaram as variedades Julieta, Ana, Gala, Fugi e Eva. “Para começar plantamos 80 pés. Se der certo vamos aumentar”, revelou ressaltando que a área está localizada nos fundos da propriedade mas tem todo um cuidado especial. “Faço a limpeza e coloco adubo esterco”.

A família também é conhecida pela produção de bergamotas das espécies Japonesa que começou a colheita em março e a Pokan que iniciou em maio, além da laranja. Ao todo ele tem mais de 100 pés da fruta e ano passado colheu entre três e quatro mil quilos que são fornecidos para a Prefeitura (para merenda escolar) e para a Escola Estadual Arroio do Tigre (Eeemat). Ele integra a Associação Sabores da Nossa Terra do município.

Com a diversificação na propriedade, a família que conta ainda com o trabalho do filho Lucas e a nora Bruna, passaram a diminuir o plantio do tabaco. Na safra anterior plantaram 60 mil pés e nesta última reduziram para 40 mil pés. Soja são cultivados 25 hectares, milho 4,5 hectares e ainda outros produtos de subsistência. Ele também possui açudes onde mantém peixes.



“Café na Roça”

Na mesma oportunidade, pela manhã, foi realizado o quadro “Café na Roça”, pela Gazeta FM 98.1, que retorna à programação normal da emissora todas as segundas-feiras dentro do Giro Regional. O quadro tem o objetivo de mostrar as diferentes culturas e formas de trabalho de quem vive no campo no Centro Serra.

Conforme o repórter Vinícios Rech, o programa começou em março do ano passado e já visitou várias famílias da região. De acordo com Rech, um dos principais problemas enfrentados é a péssima qualidade do sinal de telefonia tendo em vista que o “Café na Roça” é apresentado ao vivo da casa do agricultor.