Região mobilizada contra o fechamento do cartório

O possível fechamento de cartórios pelo país, incluindo o da 53ª Zona Eleitoral, com sede em Sobradinho, caiu como uma bomba em meio a um momento delicado da política nacional. E, rapidamente, uniu a comunidade regional para que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seja revista. Pelo município, já estão circulando abaixo-assinados nas ruas pedindo que o serviço não deixe de ser oferecido na região. Há pelo menos 50 folhas disponíveis para coleta de assinaturas, conforme a Câmara de Vereadores.

Ainda há incertezas sobre o futuro destes cartórios e das regiões com o rezoneamento. Por isso, a mobilização já é grande para evitar que Sobradinho perca seu cartório. Além da terra do feijão, são atendidos também na 53ª Zona Eleitoral os municípios de Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete e Segredo. Juntos, somam mais de 32 mil eleitores. Uma mudança para outra zona eleitoral mais distante seria prejudicial não só para o eleitorado, mas também para agentes políticos e partidos.

Na manhã de quarta-feira, 24, a chefe do Cartório Eleitoral, Maria Ignez Izolani, a juíza Vanessa Lilian da Luz, titular da Comarca de Sobradinho, e a promotora de Justiça, Amanda Giovanaz participaram do Giro Regional da Rádio Gazeta FM e comentaram sobre a portaria do TSE. E as três mostraram repúdio a decisão, defendendo a tese de que o fechamento representa um retrocesso, principalmente porque há poucos meses se discutia a possibilidade de criação de mais zonas eleitorais no país.

A reivindicação local também chegou aos ouvidos das autoridades políticas. Maria Ignez, com o apoio dos prefeitos da Associação dos Municípios do Centro Serra (AMCSerra), de vereadores da região e do deputado estadual Adolfo Brito (PP), agendou uma audiência com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS), desembargador Carlos Cini Marchionatti.

O encontro ocorre na próxima terça-feira, 30, às 15 horas, em Porto Alegre. “Nós não vamos desistir. Estamos fazendo um estudo sobre porquê o cartório não deve ser extinto, vamos levar o abaixo-assinado, as moções de repúdio das Câmaras. Tenho fé de que vamos reverter isso”, acredita Maria Ignez. A luta pela permanência do cartório em Sobradinho, por sinal, deve ser o último ato dela na região. A chefe do cartório confirmou que pediu transferência para o Mato Grosso, onde ficará mais perto da família.



Entenda

Na última semana, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade três alterações na resolução que trata da criação e instalação de zonas eleitorais, com o objetivo de realizar um rezoneamento eleitoral, visando aprimoramento do trabalho e economia de recursos. A proposta, começando pelas capitais, limita que cada zona eleitoral tenha, no mínimo 100 mil e máximo de 200 mil eleitores. O estudo aponta que a média geral é de 80 mil eleitores por zona, mas existem “extremos”, com zonas com 200 mil e outras com cerca de 10 mil.

Já a portaria 372/2017 dispõe sobre os ajustes necessários aos tribunais regionais eleitorais, estabelecendo, neste momento, critérios e parâmetros para a adequação das demais zonas eleitorais do país à nova regulamentação, observando os princípios da economicidade, eficiência e efetividade. Conforme a resolução, os tribunais regionais eleitorais deverão extinguir as zonas eleitorais localizadas no interior dos Estados sob sua jurisdição que não atendam a todos os parâmetros estabelecidos.

A 154ª Zona Eleitoral, com sede em Arroio do Tigre, não está na lista dos possíveis cartórios que serão extintos, segundo a juíza eleitoral Márcia Rita de Oliveira Mainardi. A informação foi repassada horas após a publicação de reportagem no Portal Gaz, dando conta de que este cartório também estaria ameaçado com a portaria do TSE.