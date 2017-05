“No forte do frio, nós fazíamos sapatão de palha para proteger os nossos pés”

Em uma tarde ensolarada de segunda-feira, pegamos a estrada. O destino era Linha Fão, Sítio Novo, interior de Arroio do Tigre. Vestidos com a vontade de contar histórias, nosso objetivo era saber como vivem os remanescentes quilombos e a cultura da comunidade quilombola. Os primeiros minutos foram pelo asfalto, depois somente estrada de chão. Sobe, desce, entra para a direita, passa por uma taipa, segue pela esquerda. Assim fomos manobrando até chegar à comunidade, na barranca do Rio Caixão, após percorrer cerca de 25 quilômetros.

Assim que descemos do veículo fomos recebidos por duas senhoras simpáticas, sorridentes e com a marca da idade marcando expressivamente o rosto. Elas vieram ao nosso encontro alegres a nos receber, com cumprimentos e um forte abraço. Tivemos uma recepção calorosa. Elas nos esperavam ansiosas, pois havíamos avisado da visita. E não se intimidaram com dois repórteres, canetas, papéis e câmeras. De imediato fomos convidados a sentar e conhecer um pouco mais da sofrida história de vida de quem por lá vive.

Nesta série de reportagens sobre as famílias quilombolas, começamos com a mais velha da comunidade, Dorilda Xavier da Silva, a Tia Funé. Aos 98 anos, ela pediu para nos aproximar ao máximo porque estava com dor de ouvido e tinha colocado uma proteção de pano em volta do rosto. Com fala mansa e baixa, mas sempre sorridente, nos contou que foi para a localidade com os pais, aos 15 anos. “Eram apenas trilhos, tudo macega. Não tinha casa e muito menos luz. Nós queimava as macegas, depois as arrancava com as mãos para ter por onde passar e plantar. As casas eram de palha também. Nós roçava capoeira. Trabalho duro, difícil e andávamos só a pé. Não tinha outro meio de locomoção”.

As rugas, o cabelo esbranquiçado e o corpo já cansado afirmam as dificuldades que os negros enfrentaram. “Era tudo no enxadão, no braço. Não tinha boi, nem arado. Nós não tinha calçados, andávamos só de pés descalços. Quando era frio, no inverno, nós fazíamos sapatão de palha para proteger os pés”, disse. Apesar da idade Tia Funé recordou das culturas que plantavam para sobrevivência: batata, mandioca, arroz e feijão. Sempre cultivavam horta, com verduras. Mais tarde ela conseguiu construir uma casa de madeira, onde reside até hoje, logo na chegada da comunidade. Mãe de cinco filhos, um deles reside com ela, lembra com tristeza a perda de uma filha e um filho, que inclusive tem a recordação na parede, em um quadro que fez questão de nos mostrar.

Ficamos impressionados, pois apesar da idade, ela mesma quem conduz os afazeres da casa, cozinha - inclusive estava assando pão na panela, um modo um tanto quanto diferente de preparar o alimento. Cuida da horta, dos animais (possui galinhas, porcos e até cabeças de gado). Em um momento, preocupada, percebeu uma movimentação nos fundos da casa e de imediato foi conferir o que se passava. Os gados que cuidava estavam chegando para perto da residência. Ela e filho plantam mandioca, batata e milho. “Antigamente era bem melhor. Colhíamos uma boa safra. Hoje a gente planta e não dá nada”, lamentou.



Devoção por Nossa Senhora Aparecida

Na comunidade não há veículos. Eles costumam se deslocar de táxi ou ônibus escolar. Tia Funé garantiu que vai todo o mês para a cidade. “Preciso buscar meus troquinhos”, disse lembrando que tem as chaves do seu quarto penduradas no pescoço. “É para ninguém mexer nas minhas coisas”, garante.

Em seguida, conversamos com mais moradoras, a maioria lá são mulheres. Fomos convidados a entrar nas residências e conhecer as repartições, circulamos pela comunidade, conhecemos praticamente todas as casas. Hoje, são 15 famílias que povoam o local. A maioria são devotos de Nossa Senhora Aparecida, e fazem questão de exibir as imagens na frente de suas casas. Apreciamos os trabalhos feitos pelas mulheres, como artesanato, o cuidado com as hortaliças, as lavouras de batata. Foi uma tarde produtiva. Quando percebemos, estava anoitecendo. Hora de voltar. Nos despedimos e Tia Funé, que disse: “Vou esperar vocês voltar e me entrevistar de novo. Só que não demorem muito”, pediu.

Saímos de lá com algumas certezas: força de vontade é necessária na maioria das ocasiões e na comunidade quilombola isso só se mostra mais constante. A vida pacata que levam é efeito de muito trabalho para conquistarem seu espaço. Além disso, discutimos sobre a longevidade das pessoas que lá habitam. Lembramos com carinho da Tia Pretinha, cuja história de vida já foi contada por aqui e que viveu no período da escravidão. Morreu aos 105 anos. Da mesma forma, Tia Funé segue esses passos, quase completando um século de existência. Pode não ser rica financeiramente, mas carrega uma bagagem histórica que enriquece a quem lhe deposita confiança e um pouco de tempo.

Assistidos pela Emater-RS/Ascar e Secretaria Municipal de Assistência Social, os remanescentes de quilombolas seguem mantendo suas tradições, acreditando e mantendo a fé, sem esquecer de suas histórias de superação das desigualdades mesmo vivendo com as mínimas condições sanitárias e de qualidade de vida. Histórias que inspiram e que são capazes de tornar o seres humanos ainda mais humanos.