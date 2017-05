Depois da folga, um duelo para subir na tabela de classificação

Entre o duelo do último dia 12, em Bento Gonçalves, e o confronto deste sábado, no Ginásio da Fejão, terão se passado 15 dias. Um período de folga que veio em um momento crucial para a Associação Esportiva Sobradinho (AES) neste início de Liga Gaúcha de Futsal. O desgaste físico gerado pela maratona de jogos na largada da competição ficou para trás e agora é a hora da arrancada para se manter bem colocada na tabela de classificação.

O confronto deste sábado é contra a Alaf, de Lajeado. A equipe do Vale do Taquari, que vem com um elenco mais modesto este ano, após duas temporadas consecutivas disputando a Liga Nacional de Futsal, conseguiu sua primeira vitória no Estadual no último final de semana, ao bater a Asif por 3 a 1, de virada, no Ginásio da Univates. Antes, o time treinado pelo técnico Edmilson Bella havia sido derrotado duas vezes, por Assoeva e Atlântico.

Olhando para a tabela de classificação, é fácil notar que a Associação Sobradinho está bem posicionada. Afinal, é quinta colocada, soma cinco pontos e ainda não perdeu na Liga Gaúcha. E, entre as equipes que estão a sua frente, apenas o América de Tapera é considerado um concorrente direto, já que os times de Venâncio Aires e Erechim, e a ACBF, de Carlos Barbosa, estão em um patamar acima, com elencos fortes e numerosos e mais investimentos.

Para buscar o segundo triunfo na competição, o técnico Cigano deve ter o retorno do ala Léo, um dos destaques da equipe na pré-temporada. Ele ainda não fez sua estreia na Liga Gaúcha. Com uma chance menor de retorno, aparece o fixo Alan, que não atua desde a fase inicial da Copa Alto Jacuí. Ele está em fase final de recuperação. O capitão Misco ainda está fora, mas pode retornar já nas próximas semanas. Destaque no início da Copa Alto Jacuí, Camargo é o único que tem uma recuperação mais longa, voltando às quadras somente na primeira quinzena de julho.

Descansados

A tendência é que Cigano repita o time que entrou em quadra nos últimos confrontos. Jonatan vem em boa fase no gol e os garotos Pedro Henrique e Pepinho tiveram atuações elogiadas, se tornando os novos xodós da torcida. O beque Bruno Gomes encaixou bem na equipe titular e o pivô Teves, goleador da Associação na temporada, com 12 gols, vinha sofrendo com a maratona de jogos e é uma das apostas de Cigano para sair de quadra com a vitória. Contratado recentemente, Kauê deve aparecer mais durante o jogo.

No ano passado, Associação Sobradinho e Alaf estiveram na mesma chave na primeira fase. Em Sobradinho, numa noite gelada, as duas equipes empataram em 1 a 1, num jogo bastante acirrado. Já em Lajeado, os donos da casa passearam e fizeram 5 a 0, maior goleada sofrida pelo time sobradinhense em 2016. A Alaf, contudo, acabou desbancada pela Asif e ficou de fora das semifinais da Série Ouro.