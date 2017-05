Em vez de escova e secador, ela prefere a navalha

A arroio-tigrense Marta Rodrigues, 31 anos, foi a única mulher do Centro Serra que em vez de priorizar a escova e o secador preferiu usar a navalha. Tudo porque ela decidiu fugir do convencional e entrar para o ramo de barbearia. Não que tenha deixado de lado o secador, mas sua preferência é o público masculino, com cortes de cabelo e barba. “É bem tranquilo. Os homens não tem receio por eu ser mulher. Desde que iniciou no ramo, há três meses, houve uma evolução muito grande. Tenho bastante clientela. Está sendo um sucesso”, revelou alegando ser detalhista durante seus atendimentos.

Marta iniciou as atividades em 1º de fevereiro em um ambiente preparado especialmente para o empreendimento, na Rua João Thomáz Drachler, 1779. Ela contou que tudo surgiu com apoio e incentivo de um amigo, pois estava desempregada. Topou o desafio, arregaçou as mangas e foi à luta. “Como era algo que não pensava em fazer um dia tive que praticar muito para aprender bem. A primeira barba com navalha comecei às 14 e terminei às 17 horas”, brincou.

O aperfeiçoamento começou com cursos. Primeiro foi realizado o básico com o cabeleireiro Vlademir Geske, do Salão do Vladi, que auxiliou na compra do material. Marta também fez especialização em Vera Cruz na Casa da Beleza onde intensificou a parte de barba. Após, numa parceria com mais profissionais, foi realizado o Dia da Beleza, com cortes masculinos e femininos e manicure, na comunidade onde a família dela reside, em Linha São Pedro, além dos bairros da cidade inclusive na Cohab onde chegou a ir mais vezes. “Foi importante estes momentos para aprimorar a prática”.



Feliz no ramo

Marta disse que, apesar de nunca ter pensado em seguir este ramo, hoje sente-se realizada e satisfeita. “Estou muito feliz. Gosto muito do que faço. Procuro dar toda a atenção necessária aos meus clientes e realizar um ótimo trabalho. Foi uma oportunidade que abracei. Assim tenho meu próprio negócio e organizo meus horários”.

Quanto ao público feminino, Marta disse que procura atrair as esposas dos seus clientes. “Uso a escova como atrativo para eles trazerem as esposas”. Apesar de ser recente, Marta garante que está sempre procurando se atualizar e faz cursos. “Existe vários cortes e um jeito diferente de cortar”.