Presidente do Ente Friuli nel Mondo visita Sobradinho pela primeira vez

Com uma recepção comparável a de um chefe de estado, o presidente do Ente Friuli Nel Mondo, Adriano Luci, visitou a Prefeitura de Sobradinho na tarde da última sexta-feira, 19, poucas horas após chegar no município em sua primeira passagem oficial pelo Brasil. Ele está no Centro Serra para participar das comemorações dos 10 anos de atividades da Associação Fogolar Friulano, que se estenderam até o domingo, 21.

Acompanhado do presidente da Fogolar, Gilson Puntel, Luci foi recebido no saguão do Centro Administrativo por volta das 16h30, pelo prefeito Maninho Trevisan e o vice Armando Mayerhofer. Depois, foi conduzido até a sala de reuniões, onde foi preparado um coquetel. Agentes políticos, como os secretários municipais Felipe Secretti, Idelfonso Barbosa, Ivan Trevisan e Saionara Soder, e a presidente da Câmara de Vereadores, Maxcemira Trevisan, também estiveram presentes na recepção ao italiano.

Em entrevista a reportagem da Rádio Gazeta FM, Adriano Luci disse que teve uma impressão “muito boa” de Sobradinho e explicou um dos motivos da visita. “Tenho um reconhecimento pela família Puntel, por tudo o que ela faz pela divulgação da cultura friulana aqui”, explicou, citando também o estreitamento de laços com o município, que tem suas origens na imigração italiana.

Luci também comentou sobre a palestra que ministraria horas depois, no auditório da Escola Padre Benjamim Copetti, referente aos resíduos sólidos e orgânicos. “Trago aqui minha experiência de 30 anos no setor. Mas não como um professor, e sim para conscientizar e falar sobre esse problema, que é o lixo. Nós temos que pensar no futuro”, salientou. O evento foi voltado para prefeitos e vereadores da região.



Aniversário da

Fogolar Friulano

As comemorações dos 10 anos da Fogolar Friulano tiveram sequência no sábado. Pela manhã, foi realizada uma cerimônia de homenagem pelos 142 anos da imigração italiana no estado, na Casa da Cultura. Após, ocorreu visita ao Museu do Imigrante. No final da tarde, a Igreja Matriz Nossa Senhora dos Navegantes sediou missa em italiano e português, com participação do Coral Tramontina.

À noite, foram celebrados os 10 anos da Fogolar Friulano e o aniversário da imigração italiana no RS, com uma cerimônia no Salão Paroquial Católico, seguido de jantar com pratos típicos e regionais, com grande variedade de vinhos e buffet de sobremesas, além de show com a cantora Ines Rizzardo. A despedida ocorreu no domingo, com almoço no Restaurante Cabana.