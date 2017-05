Vetos são acatados e vereadores aprovam dois projetos de lei

Dois projetos de lei foram aprovados durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Sobradinho no final da tarde da última segunda-feira, 22. As duas propostas, de autoria do Executivo, tiveram aprovação unânime no plenário. Contudo, houve polêmica quanto à maneira como ambas foram votadas.

Os projetos - nº 52 e 53 - foram protocolados no Legislativo nesta segunda e inicialmente seriam baixados para estudo nas comissões. Contudo, o vereador Tuki Siman (PDT), líder de governo, solicitou que o primeiro, que autoriza a contratação emergencial de um facilitador para oficina de artes, fosse levado para votação, abrindo um “precedente”.

O pedido gerou discordâncias. O vereador Jeferson Mattana (PSB) logo se posicionou contrário à votação imediata, enquanto Valdecir Bilhan (PTB) e Elemar Lazzari (PMDB) defenderam a sugestão do colega da situação. Por cinco votos a quatro, a urgência foi aprovada e, posteriormente, o projeto também foi apreciado.

Em seguida, houve a discussão do segundo projeto, que confirmava o recebimento de um terreno no Bairro Rio Branco, para prolongamento de ruas. A proposta beneficiaria também uma empresa da cidade. Apenas Maninho Librelotto (PP) votou contra a urgência. “Que não vire regra isso que aconteceu”, justificou, se referindo ao fato da tramitação não ter sido respeitada.

Também nesta sessão foram acatados por unanimidade os dois vetos do Executivo às leis aprovadas em abril, de autoria da presidente Maxcemira Trevisan (PDT). Como alternativa, ela apresentou duas indicações, com anteprojetos sugerindo a criação do programa Talentos da Terra e a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência no município.