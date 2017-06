Escola Copetti já prepara concurso dos vídeos e Aluno Destaque

Se tornou tradição na Escola Estadual Padre Benjamim Copetti, de Sobradinho, a celebração do Dia do Estudante com atividades variadas. Duas delas, entretanto, ganharam notoriedade nos últimos anos, com o objetivo de valorizar os alunos da instituição. Pelo segundo ano consecutivo, a Copetti vai escolher os destaques de cada uma das 19 turmas de ensino médio. O projeto Aluno Destaque é uma iniciativa que vai muito além de definir “o melhor aluno”.

Para ser um aluno destaque, não é necessário somente notas boas. Segundo o professor de inglês Nelton Turcato, um dos coordenadores do projeto, ao lado da professora Glória Janini Pellegrin, existem dez mandamentos estabelecidos pela instituição, que servirão como base para a escolha dos alunos. “Os professores vão receber um formulário e analisar, durante dois meses, cada um desses alunos. Para ser eleito o destaque, ele tem que atender aos requisitos”, salienta.

Nelton ressalta que o projeto pode ajudar os estudantes a encontrar um norte para as suas vidas. “Será que o aluno sabe realmente qual a característica de um estudante? Muitos vão nas aulas por instinto, pois precisam aprender para, um dia, fazer uma faculdade. A ideia é despertar e criar um rumo para que esses sigam e sejam bons alunos e bons profissionais”, ressalta o professor. A condecoração dos destaques das turmas ocorrerá no dia 16 de agosto. Assim como no ano passado, estes estarão concorrendo em um sorteio de brindes, ainda não revelados pela escola.



Mudança no concurso dos vídeos

Outro projeto que foi lançado em maio e já está em andamento é a Mostra dos Vídeos, que são produzidos por estudantes do segundo ano do ensino médio. Neste ano, a atividade chega a sua quinta edição com novidades. Desta vez, ao invés de uma música-tema, serão três canções diferentes para os quais os alunos deverão trabalhar na produção audiovisual, uma por turma: Don’t Follow Me, do Alice in Chains; Father and Son, do Boy Zone; e Wish You Were Here, do Pink Floyd.

Os vídeos também serão trabalhados também baseados em três temas: drogas, pai e amor à relação. “A ideia é valorizar a criatividade, a superação, a organização e a cooperação. Toda a turma se envolve, mas sem o espírito de competição”, salienta o professor. As turmas deverão entregar os vídeos até a primeira semana de agosto. As produções serão avaliadas por uma comissão julgadora, composta por ex-alunos.

Para o diretor da Escola Copetti, Alécio Marion, a instituição somente se consolidará como imprescindível à sociedade quando, de fato, encontrar-se replete de sujeitos empenhados e estimulados a aprender em um ambiente escolar contextualizado e coerente. “Razão pela qual a escola vem tentando oportunizar ao corpo discente, através destes projetos, um ambiente de integração de saberes e empoderamento dos sujeitos em prol da aprendizagem do aluno”, ressalta.