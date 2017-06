Uma festa para celebrar os 60 anos de um time histórico

Em junho de 1957, um dos times mais conhecidos do futebol amador em Sobradinho e da região Centro Serra iniciava suas atividades. Unindo integrantes de famílias tradicionais da localidade de Campestre, no interior do município, o Grêmio Campestre fez história nos gramados regionais. E comemora seus 60 anos de fundação com um festa neste sábado, 3, numa noite que promete trazer um clima de nostalgia ao público presente.

O evento terá início com a missa à tarde. Depois, serão disputadas duas partidas de futebol de salão, envolvendo as equipes do Grêmio Campestre, Atlético, Linha Herval e Penharol. Após, haverá um jantar para celebrar os 60 anos de fundação do clube. Conforme o professor Nelton Turcato, que integra a diretoria do Campestre, o local será todo decorado com bandeiras utilizando as cores do clube – azul, preto e branco.

No jantar, serão expostas algumas das muitas taças conquistadas pelo Grêmio Campestre ao longo dos anos. Turcato lembra que a equipe disputava campeonatos em toda a região Centro Serra e também em outros municípios mais distantes. “Há 30 anos, haviam mais de 100 times amadores em atividade. Isso foi se perdendo com o tempo. Queremos provar que é possível retomar aqueles velhos tempos”, destaca.

O próprio Grêmio Campestre viveu essa experiência. Depois de décadas de êxito nos gramados do Centro Serra, o clube ficou afastado das competições por vários anos, retornando em 2015. “Voltamos com seis jogadores. Atualmente estamos com 26, jogamos pelo menos uma partida por mês e temos um uniforme de primeira”, comenta Turcato. Segundo ele, muitos são descendentes dos fundadores e há pais e filhos no elenco disputando a mesma vaga no time titular.



Campo deve

ser inaugurado

em outubro

As comemorações de aniversário do Grêmio Campestre, de certa forma, contemplam também as obras no novo campo do time. O gramado está previsto para ser inaugurado em outubro. Cerca de 30 mil mudas foram plantadas em uma união de esforços da comunidade para que o campo fosse projetado.