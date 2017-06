Embalada e confiante para o confronto na Serra

A Serra Gaúcha será palco de mais um capítulo importante da história da Associação Esportiva Sobradinho (AES). A equipe, embalada e confiante após a vitória do meio da semana, sobre a Alaf, pode chegar a liderança da Liga Gaúcha de Futsal na noite deste sábado, 3, caso supere o Flores da Cunha no Ginásio Poliesportivo. A partida ocorre às 20 horas, pela quinta rodada, e vai reviver uma velha rivalidade do time sobradinhense diante de um adversário bastante conhecido.

Apesar de disputar o campeonato pela primeira vez como Flores da Cunha, o clube nos anos anteriores utilizou a marca do Juventude, de Caxias do Sul. E foi com esta equipe que a Associação protagonizou duelos quentes nas Séries Prata e Ouro, nos anos de 2015 e 2016. Até hoje, inclusive, a derrota na final da Prata, em pleno Ginásio da Fejão, é sentida pela torcida. Já a goleada por 5 a 1 no ano passado, na segunda fase da Ouro, é uma das vitórias mais marcantes da história da equipe.

Para o duelo deste sábado, o técnico Cigano ainda não sabe se vai contar com o retorno de Léo e Alan. Os dois, ausentes desde a Copa Alto Jacuí, estão em fase final de recuperação. O capitão Misco, que também já está há um mês parado, é desfalque certo para o duelo na Serra Gaúcha. O fixo Camargo é outro que continua fora, devendo retornar somente na metade de julho. A aposta do comandante será na base que vem atuando desde o início do campeonato.

Já o Flores da Cunha vem pressionado para o confronto. Afinal, a equipe treinada por Diego Rech ocupa a lanterna do campeonato, com quatro derrotas em quatro jogos – três delas dentro de seus domínios, e tem a defesa mais vazada. No último jogo, acabou goleada pela Asif por 8 a 0, em Ibirubá. Vencer a Associação é fundamental para os planos do time serrano de, ao menos, escapar do rebaixamento para a Série Prata e seguir sonhando com uma vaga no mata-mata da Liga.



Joney e Bruno Gomes comandaram triunfo no meio da semana

Em um jogo difícil, a Associação manteve a invencibilidade na Liga Gaúcha graças ao talento de uma dupla inspirada. A equipe superou a Alaf, de Lajeado, por 3 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da competição. Com mais três pontos na conta, o time subiu na tabela de classificação e ocupa a quarta posição, com oito pontos. São duas vitórias e dois empates conquistados na competição até o momento. Já a Alaf segue na 10ª colocação, com apenas três pontos.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado no Parque da Fejão, com as duas equipes buscando o gol. Os visitantes, treinados por Edmilson Bella, não se intimidaram com a pressão adversária e levaram perigo nos minutos iniciais de jogo. Entretanto, foi a Associação que abriu o placar. O beque Bruno Gomes acionou Joney, que não perdoou e abriu o placar para a Associação. A torcida ainda vibrava com o primeiro gol quando saiu o segundo. Desta vez, Joney retribuiu a gentileza e deixou Bruno Gomes na boa para fazer 2 a 0.

A boa vantagem construída em poucos segundos deixou a Associação mais tranquila na partida, controlando o jogo até o final do primeiro tempo. Contudo, na etapa final, a Alaf voltou com postura mais agressiva e passou a buscar mais o gol. Chitão descontou em lance de desatenção da Associação. A partir daí, o jogo ficou dramático, com as duas equipes desperdiçando boas chances. Até Bruno Gomes, nome da partida, encobrir o goleiro e fechar o marcador em 3 a 1.