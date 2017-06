Uma festa para enaltecer os 100 anos neste domingo

A tradicional festa da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre deste ano tem um significado especial: Comemorar o Centenário. A programação iniciou nesta quinta-feira, 1º, com missa na Matriz Sagrada Família, com homenagens do Colégio Sagrado Coração de Jesus ao Jubileu da Paróquia. No sábado, 3, missa novamente às 19 horas. E no domingo, 4, celebração de Ação de Graças pelo 100 Anos, às 10 horas. Na ocasião estará presente, abrilhantando com cantos, o Coral Municipal. Ao meio dia haverá almoço com churrasco (R$ 30,00) e galinhas assadas (R$ 35,00), além de cucas, pão, saladas e boa copa. As fichas para o churrasco e galinhas podem ser adquiridas e reservadas na Secretaria da Paróquia e com os Conselheiros. À tarde, danças a cargo do Grupo Mistura Fina onde estão convidados os Grupos da Melhor Idade do município e região. Haverá ainda bolãozinho, tenda, sorteio de prêmios, venda de camisetas e canecas personalizadas como lembrança da festa e outras atrações.

O pároco, Padre Marcos Eichner, destaca que várias atividades estão sendo desenvolvidas desde fevereiro de 2017 e que vão se estender até fevereiro de 2018 em comemoração aos 100 anos. Neste domingo são esperadas entre 500 e 600 pessoas, da cidade e interior.