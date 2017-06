Após a soja, foco está nas culturas de inverno

A safra de soja 2016/2017, na propriedade da família Redin, em Linha Paleta, interior de Arroio do Tigre, teve boa produtividade, assim como nas demais lavouras do estado. A safra recorde de grãos no Rio Grande do Sul se deve, principalmente, ao clima que ajudou as cultivares a alcançarem boas médias.

No caso das lavouras da família Redin, em 600 hectares de soja, a média ficou em 67 sacas. “Tivemos áreas em que produziu acima de 80 sacas, outras bem menos, mas consideramos uma boa média”, destacou Dângelo Redin. Ele e o pai, Ramiro, receberam a reportagem do Jornal Gazeta da Serra e da Rádio Gazeta FM para a realização do quadro “Café na Roça”, na manhã de segunda-feira, 29.

No plantio de grãos desde que nasceu, Dângelo destacou que esta foi uma grande safra. “As chuvas foram normais dentro de todos os ciclos da cultura, além de poucas pragas e ferrugens. Resultado foi essa safra recorde”, disse. Aos 56 anos, e com grande experiência na cultura da soja, Ramiro disse que há muito tempo não se colhia tanto como na safra deste ano. Redin também lembra que no passado a soja era colhida à mão, apenas com a ajuda de uma foice. “Comecei a plantar com meu pai, após ele adquirir um pedaço de terra aqui na Linha Paleta. Planto para mim mesmo há 32 anos”, disse.

Neste ano, também foram plantados 20 hectares de feijão e 30 de milho. Agora, a família começa a preparar a terra para receber as culturas de inverno. Serão plantados 250 hectares de trigo e 80 hectares de aveia. Além de Dângelo e Ramiro, seis funcionários auxiliam nos afazeres. Ramiro relata que sempre buscou, juntamente com seu filho, aperfeiçoamento para as lavouras. “Sempre que podemos participamos de feiras de agronegócios para saber das tecnologias, principais cultivares. Sempre estamos buscando novidades”, acrescenta.