O desafio de Maninho Freitas no comando do PP

Um dos partidos mais fortes de Sobradinho, o Partido Progressista (PP) ousou ao escolher o seu novo presidente. Indo na contramão das siglas mais tradicionais do país, apostou em um nome jovem para comandar o partido pelos próximos dois anos. No município, o vereador Maninho Freitas é quem responderá pela legenda e vai preparar o terreno para a próxima eleição municipal, em 2020.

Em entrevista ao programa Giro Regional na manhã da última segunda-feira, 29, Freitas se mostrou empolgado com a oportunidade que lhe foi concebida, apesar do pouco tempo de militância. E promete que não irá desapontar seus companheiros de sigla. “Acredito que o PP enfrenta alguns problemas internos, principalmente na questão de diálogo. Meu objetivo é tornar o PP o maior e mais unido partido de Sobradinho”, salienta.

O parlamentar também acha importante a mescla de juventude com experiência, já que seus vice-presidentes são Miguel Vieira e Jorge Pohlmann, dois dos nomes mais fortes do PP local. “É que nem um time de futebol. Na defesa e no meio, tem os caras experientes, e no ataque uma pessoa mais jovem para fazer o gol”, exemplificou. Para ele, que está apenas no começo de seu primeiro mandato, renovar as ideias faz com que a sociedade evolua.

Convite público

Durante a entrevista, Maninho Freitas também fez um discurso curioso, quando questionado sobre as divergências políticas existentes dentro do PP. Ele fez um convite público ao ex-vereador Jair Cremonese para retornar ao partido. “Ele é um cara muito forte politicamente, não dá para descartá-lo”, justificou.

Vale lembrar que Jair Cremonese, que foi prefeito interino de Sobradinho no início de 2013, antes da eleição suplementar, deixou a sigla sob críticas de companheiros por ter apoiado abertamente Maninho Trevisan (PMDB) nas eleições do ano passado.