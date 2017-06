Força da região impressiona desembargador

Se depender da força da comunidade regional, o Cartório Eleitoral de Sobradinho não será extinto. Numa demonstração histórica de união em torno de uma importante demanda, autoridades políticas e Judiciário foram até Porto Alegre na terça-feira, 30, para mostrar que os impactos negativos sobre um possível fechamento da 53ª Zona Eleitoral, prejudicando a população de seis municípios. E as lideranças presentes voltaram animadas da capital gaúcha.

A mobilização regional, liderada pela juíza Vanessa Lilian da Luz, titular da Comarca de Sobradinho, a chefe do Cartório Eleitoral, Maria Ignez Izolani, e também pela presidente da ACVSerra, vereadora Maxcemira Trevisan (PDT), impressionou o desembargador Carlos Cini Marchionatti, presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS). Na audiência, este afirmou que se tratava de um movimento importante e que poderá “virar a chave” em favor da região.

Durante a audiência, Marchionatti ressaltou que o TRE-RS é um aliado das zonas eleitorais nesta mobilização, e que está determinado a não aceitar a extinção dos cartórios. “Esta é uma luta de todos nós. Por isso, estamos trabalhando para que sejam mantidas todas as unidades que prestam serviços de excelência, como é o caso de Sobradinho”, explicou. Entretanto, ele reforça que é importante seguir a mobilização regional em torno da permanência do cartório.

Somou-se a região Centro Serra na audiência o município de Candelária, representado pelo prefeito Paulo Butzge. Lá, também há o risco da extinção da zona eleitoral, que atende os mais de 20 mil eleitores candelarienses. Marchionatti lembra que mobilizações realizadas como esta tem sido determinantes para que o TSE esteja realizando uma revisão dos critérios da medida tomada anteriormente através de portaria.

A força política também ficou provada na reunião. Os prefeitos dos seis municípios da área de cobertura da 53ª Zona Eleitoral – Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete, Segredo e Sobradinho – estiveram presentes, incluindo Gilnei Luchese, presidente da Associação dos Municípios do Centro Serra (AMCSerra), bem como vereadores de municípios da região, o deputado estadual Adolfo Brito (PP) e assessores parlamentares. Ainda, participaram o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, Vanoir Koehler, o presidente da OAB Subseção Sobradinho, Vilson Roberto Pohlmann, e a servidora do Cartório, Ivete Rizzi.