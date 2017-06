“Construí minha família na Comunidade, onde vivo tranquila”

Fomos convidados a visitar as famílias na parte mais baixa da localidade, quase na barranca do Rio Caixão, que contorna a Comunidade Quilombola de Linha Fão. Ao nos aproximar, o filho mais novo da dona da casa, já anunciava nossa chegada. Curioso, como toda criança, deveria imaginar o que estávamos fazendo ali.

Marlise Borges, 41 anos, nos recebeu com um sorriso acolhedor. Havia acabado de limpar a casa. O chão ainda estava úmido. Fez questão de que entrássemos para conhecer o seu lar. Começou a nos contar sua história enquanto o filho mais novo se distraia com algumas cartas de baralho no sofá da sala, onde também fomos acomodados. A televisão ligada, quebrava o silêncio da moradia.

Marlise vive na Comunidade Quilombola há mais de 20 anos. Foi o lugar que escolheu para viver e construir sua família. “Conheci meu marido, casei e vim para a Comunidade”. Mãe de quatro filhos meninos - de 20, 19, 16 e dois anos e oito meses - e uma menina, garante que o quem faz o lugar são as pessoas. “Não sou muito de sair. Aqui vivo tranquila. Tenho minha casa, minha família e passei a me dedicar à Associação Quilombola Linha Fão”. Ela é presidente da entidade há quatro anos.

Os moradores, principalmente as mulheres, realizam cursos, artesanato e atividades na Semana da Consciência Negra. “Recebemos o apoio da Emater/RS-Ascar, Prefeitura e Assistência Social. Foi uma ideia ótima. Assim temos oportunidade de mostrar nossos talentos, aprender e levantar algum dinheiro”.

Marlise contou que nasceu na Comunidade, porém foi residir em São Sebastião do Caí até os nove anos, depois foi morar em Linha Vassouras, interior de Estrela Velha, até os 11 anos. Mais tarde foi para a área urbana, em Arroio do Tigre, trabalhar como doméstica e ainda passou a residir em Salto do Jacuí até que resolveu voltar, em definitivo, para o Sítio.

Reconhecimento pela Fundação



A Comunidade Quilombola Linha Fão, localizada em Sítio Novo, distante cerca de 30 quilômetros da Sede do município de Arroio do Tigre, possui reconhecimento como “Remanescente de Comunidades de Quilombo” pela Fundação Cultural Palmares desde o ano de 2006 e, atualmente, está em processo de regularização fundiária junto ao Incra. Em Linha Fão vivem 14 famílias quilombolas, compreendendo ainda 18 famílias que se autodeclaram quilombolas e que residem em localidades vizinhas a Linha Fão, como Sítio Novo, Sítio Baixo, Sítio Alto, Linha Baitaca, Taboãozinho fundos e Linha Ressaca, somando-se um total de 32 famílias quilombolas assessoradas pela Emater/RS – Ascar no município de Arroio do Tigre.

Tais famílias estão organizadas em Associação, sendo fundada em 2013 a “Associação Quilombola Linha Fão”, a qual, depois de muito trabalho, que começou desde a orientação para a confecção de documentos como Certidão de nascimento, RG e CPF em 1ª e 2ª via dos integrantes, até a elaboração do Estatuto Social, foi registrada em dezembro de 2014, com o objetivo de promover a integração e a defesa social, política, econômica e cultural das famílias quilombolas, visando o seu empoderamento, assim como o desenvolvimento da Comunidade como um todo.

Destaca-se o papel fundamental das mulheres na organização rural quilombola, as quais ocupam a maioria dos cargos de Diretoria e Conselho Fiscal da Associação Quilombola e também participam da Associação das Agricultoras de Arroio do Tigre, com o Grupo de Mulheres Quilombolas. A Comunidade também possui representante no Conselho Municipal de Saúde de Arroio do Tigre.