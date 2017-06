Prejuízos com chuva deixam Lagoão sem aula na rede municipal por 2 semanas

Entre todos os municípios da região Centro Serra, o que mais está sofrendo com o mau tempo nas últimas semanas é Lagoão. Com as estradas em péssimas condições de trafegabilidade, além dos prejuízos em pontes e pontilhões, a Prefeitura foi obrigada a suspender novamente as aulas da rede municipal, assim como já havia ocorrido na última semana. A situação é preocupante.

Em entrevista no Giro Regional na manhã da última terça-feira, 6, o prefeito Cirano de Camargo explicou que todas as regiões do município foram prejudicadas pelas chuvas. “Precisamos preservar as nossas crianças”, comentou, se referindo ao risco de manter o transporte escolar nas vias do interior.

Outro problema, conforme Cirano, foi o retorno das chuvas na madrugada do último domingo, 4. “Estávamos trabalhando e terminando de arrumar as estradas em duas localidades, mas aí voltou a chover”, lamenta. O prefeito esteve em Porto Alegre e teve resposta positiva da Defesa Civil, que vai homologar a situação de emergência do município.

Cirano fez um agradecimento ao major Gerson Freitas, coordenador regional da Defesa Civil, que esteve no município e conseguiu uma draga para ajudar na recuperação das estradas. Já na Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Cirano esteve, juntamente com outros prefeitos gaúchos, em busca de solução para os problemas causados pelas chuvas.



Municípios afetados

Não é apenas Lagoão que sofre com as chuvas. Também na terça-feira, Lagoa Bonita do Sul anunciou a suspensão das aulas. Na quarta-feira, foi a vez de Ibarama e Arroio do Tigre, - esta até o próximo dia 19 -. Já Segredo não deve ter aulas até esta sexta-feira.