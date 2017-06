Máquinas aguardam ”trégua de São Pedro” para recuperar rodovias

“É só esperar São Pedro parar de regar o jardim dele que as máquinas voltarão a trabalhar”. A bem humorada frase do diretor geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Rogério Uberti, mostra que a autarquia está confiante quanto ao reinício das obras de restauro de diversas rodovias gaúchas, prejudicadas com o excesso de chuvas das duas últimas semanas. Entre elas, estradas bem importantes para a região Centro Serra, como a RSC-481 e ERS-400.

Entrevistado durante o programa Giro Regional, da Rádio Gazeta FM, desta quarta-feira, 7, Uberti explicou que está tudo pronto para que as obras de recuperação do trecho de 12 quilômetros da RSC-481, entre os municípios de Cerro Branco e Novo Cabrais, sejam reiniciadas. “Dependemos exclusivamente das chuvas pararem. Se der uma trégua ainda esta semana, ainda precisamos de uns dois, três dias até que a água desça e as máquinas possam trabalhar”, salienta.

A recuperação da rodovia ficará a cargo da construtora Giovanella, de Lajeado, que já havia dado início aos trabalhos em janeiro. As obras fazem parte do Programa Restauro, que prevê a recuperação completa de 700 quilômetros de estradas pelo Rio Grande do Sul, financiadas pelo Banco Mundial (Bird). Uberti lembra que, no caso da 481, a empresa foi chamada para fazer uma operação tapa buracos. “A medida foi correta, mas foi feita de má forma”, lembra o diretor do Daer.

Com a notícia de que a RSC-481 será recuperada, também cresce a esperança pelo restauro da ERS-400, principalmente no trecho de 20 quilômetros entre Vila União, em Candelária, e Sobradinho. A rodovia, principal ligação entre o Centro Serra e o Vale do Rio Pardo, é tida como estratégica para o desenvolvimento regional e vem, há anos, causando transtornos para os motoristas, que sofrem com os buracos e a má sinalização.

Recentemente, a reportagem do Jornal Gazeta da Serra cruzou o trecho e constatou que os principais problemas se encontram após a área urbana de Passa Sete, em direção a Sobradinho. Há buracos enormes nas proximidades da Vinícola Granja do Silêncio, que obrigam motoristas a seguirem viagem com atenção redobrada. A sinalização ruim também não é novidade e pode confundir principalmente aqueles que pouco conhecem o trecho.



Mais recursos para

recuperar estradas

Servidor do Daer há 36 anos, Rogério Uberti está no comando da autarquia desde outubro do ano passado. E ele acredita que o Daer deve ser protagonista em todos os contratos assinados para recuperação de rodovias. “A responsabilidade, se der certo ou não, sempre vai ser nossa”, comentou, revelando que há 34 contratos em andamento para a recuperação de estradas no Rio Grande do Sul.

Contudo, durante todo este período, ele diz que nunca o Daer recebeu tanto apoio como na atual gestão. “Cada real que temos tem que ser muito bem investido e muito bem gasto, ainda mais que a condição econômica do Estado é precária”, enfatiza, garantindo que dará uma boa resposta à sociedade. “Meu negócio é trabalhar. Estrada tem que ser boa, limpa e sinalizada. Não me cobrem agora, mas me deem uns 2, 3 meses, que vamos estar recuperando toda a malha viária”.