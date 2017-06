Uma propriedade cujo carro-chefe é a diversificação

Não é à toa que o município de Arroio do Tigre é considerado o Celeiro do Centro Serra. Cada vez mais os produtores estão investindo na diversificação de suas propriedades. Pedro Bernardy, de Linha Tigre, faz parte desse grupo de agricultores que vislumbram um futuro com o interior ainda forte. Possui uma propriedade modelo, de encher os olhos, e pretende ser referência no ramo de hortaliças ecológicas. Apesar de ainda predominar o tabaco, Bernardy vem apostando na produção de hortifrutis desde setembro de 2016.

A família possui três estufas, onde são cultivados tomates das variedades Absoluto, Supremo e Polpudo. “Três ou quatro tomates fecham um quilo. Mas já cheguei a colher frutos de 1,5 quilos. Eu sempre digo, experimente um e veja a diferença”, comentou empolgado durante entrevista para o quadro “Café na Roça” da Rádio Gazeta FM.

Nas estufas, também são produzidas alface e um espaço foi reservado para o plantio de morangos em casca de arroz carbonizada. Pedro comenta sobre o diferencial dos seus produtos. “Tudo é plantado com muito carinho. A nossa meta é ter um produto diferente, bom e saudável. Temos qualidade e optamos por variedades boas”, garantiu.

Ele também possui mudas de cebola para venda. “Antes nós comprávamos. Hoje vendemos. Isso aqui é uma escola. Cada dia temos novidades e precisamos aprender. Mas estou confiante e quero que vocês voltem daqui um tempo para ver a diferença”, disse entusiasmado na expectativa de aumentar a produção. Toda a produção, dentro e fora da estufa, possui sistema de irrigação por gotejamento. “Aqui a gente até faz chover”, brincou.



Comercialização e merenda escolas

O acompanhamento é feito pela Emater/RS-Ascar. A produção é vendida na propriedade, supermercados e através da Associação Sabores da Nossa Terra para a merenda escolar. Também vende seus produtos para casamentos, festivais e festas particulares. Pedro conta com a ajuda da esposa Clédis e do filho Wellington.

Eles acordam às 5h30 e encerram as atividades às 21 horas, todos os dias, de segunda a sábado. Domingo trabalham até o meio dia. “De tarde eu tenho que jogar uma bocha”, brincou. Bernardy contou que jamais vai esquecer da primeira venda. “Foi um pé de couve chinesa foi para a vereadora Mara Seibert, no ano passado”, recorda.