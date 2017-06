Cartório Eleitoral de Sobradinho não deve mais fechar as portas

A rápida mobilização comunitária em torno da permanência do Cartório Eleitoral em Sobradinho deu resultado positivo. A 53ª Zona Eleitoral não deve ser extinta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma nova resolução, de número 23.520/2017, editada no dia 1º de junho, estabelece diretrizes para a extinção e remanejamento de zonas eleitorais no interior dos estados. Ainda não há a confirmação oficial, mas existe o entendimento de que a unidade local não feche as portas.

A informação foi anunciada em primeira mão pela presidente da Câmara de Vereadores de Sobradinho, Maxcemira Trevisan (PDT), durante a sessão ordinária da última segunda-feira, 5. Com muito entusiasmo, ela destacou o fato de que a união de forças entre as autoridades políticas da região, juntamente com o Judiciário, foi fundamental para a manutenção da 53ª Zona Eleitoral, que atende seis municípios e aproximadamente 32 mil eleitores.

Procurada pela reportagem da Gazeta da Serra, a chefe do Cartório Eleitoral, Maria Ignez Izolani, comemorou a notícia e também crê que as mobilizações pelo país foram fundamentais para sensibilizar o TSE. “Sem dúvidas isso influenciou a decisão. Pelo que apurei, antes seriam extintas 77 zonas eleitorais do Rio Grande do Sul. Agora, com essa nova resolução, deve ficar entre 15 e 20. Mas a comunidade pode ficar tranquila, porque extinguir Sobradinho não está mais nos planos”, salienta.

Desde a audiência no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) na última semana, Maria Ignez tinha a certeza de que a pressão daria resultado. “Naquele dia, o desembargador nos disse para termos esperanças. Eles estão trabalhando para que nenhuma seja extinta”, ressalta. Os pontos enfatizados pela comitiva regional presente em Porto Alegre, dos prejuízos decorrentes do fechamento do cartório, também foram destacados pelo TRE.



Abaixo-assinado mostrou força regional

O empenho pela coleta de assinaturas contra o fechamento do cartório mostrou uma comunidade unida, como enfatizou Maxcemira durante seu discurso na Câmara. Ela destacou o trabalho da assessora parlamentar Louise Hermes, que fez contatos com as outras Câmaras da região e ajudou na formação de uma grande comitiva que foi a Porto Alegre.

Já o vereador Jeferson Mattana (PSB), que também esteve na capital participando da audiência, ressaltou a importância do abaixo-assinado, o qual ajudou a coletar muitas assinaturas nos bairros e no interior de Sobradinho.