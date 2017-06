Câmara de Arroio do Tigre aprova dois projetos na primeira sessão do mês

Os vereadores de Arroio do Tigre aprovaram, por unanimidade, dois projetos oriundos do Executivo, no final da tarde de segunda-feira, 5. Um deles altera a Lei Municipal que dispõe sobre o serviço voluntário no município. De acordo com o relator do projeto, Leandro Timm (PP), ocorre uma reformulação na Lei que rege o serviço voluntário. Ele pode ser prestado por pessoa física com objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de relevante valor social ou moral. Já a outra matéria autoriza a abertura de crédito, no valor de R$ 54.277,16, para aquisição de equipamentos para o ESF Unidos pela Saúde, de Sítio Alto.

Como ocorre em toda primeira sessão de cada mês, o espaço “tribuna livre” fica à disposição da comunidade. Nessa segunda-feira, a representante da ONG Quatro Patas e Um Coração, Bruna Reuter, destacou as atividades do grupo no acolhimento de animais que sofrem abandono. Bruna explicou que a ONG passa por dificuldades, tendo em vista que os casos de abandono vêm aumentando com frequência. “Recebemos ajuda de várias pessoas que disponibilizam lares temporários, outras nos ajudam financeiramente para que possamos castrar esses animais e controlar a natalidade”, ressaltou. Bruna pediu ajuda do Poder Público e disse que a entidade pretende viabilizar um local para abrigar os animais que são recolhidos das ruas.

Quem também discursou foi o ex-vereador Leomar Fiuza, que fez parte da última legislatura. Fiuza destacou a destinação de emendas parlamentares, as quais foram requeridas quando ainda cumpria o mandato. Uma delas, no valor de R$ 290 mil, foi destinada pela bancada do PT, através do deputado federal Elvino Bohn Gass (PT). O recurso deve ser utilizado para aquisição de uma retroescavadeira para as patrulhas agrícolas do município. Outra emenda, de R$ 250 mil, através do deputado federal Paulo Pimenta (PT), deve ser utilizada para construir a rede de água nas localidades de Sitio Novo, Linha Papo Roxo e Linha Fão.

A próxima sessão deve ocorrer na segunda-feira, 19, às 18 horas.