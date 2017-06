Mãe de 13 filhos, benzedeira e parteira

Ela foi a primeira pessoa a nos receber quando chegamos à comunidade. O mesmo boné que estampava a marca de uma empresa de Arroio do Tigre, também escondia os cabelos brancos, denunciando que a idade já pesa em seus ombros. Por outro lado, essa mesma idade lhe rende boas lembranças e histórias, que se fosse contar, levaria mais de uma semana.

Fomos recebidos com um tom de voz acalorado, como se nos conhecesse há tempo. Sentimo-nos em casa. De imediato, iniciamos uma longa conversa e ela começou a nos relatar sua vida na comunidade. Sem receios ou meias palavras, com a opinião própria sempre na ponta da língua, ela tomou conta da roda de conversa, a qual formamos na frente da residência de Tia Funé.

Sem papas na língua, benzedeira e por muito tempo parteira, nossa entrevistada é Vinilda Miranda, que no próximo dia 20 de junho completa 66 anos de vida. Conversamos por um longo tempo. Depois fomos convidados a conhecer a casa de Vinilda. Tudo organizado, tapetes no chão, roupas no varal, nada fora do lugar. Isso mostrou a organização e o capricho da dona da residência. Ela se ocupa com os afazeres da horta, possui plantas medicinais, faz costura em roupas e cobertas. “Gosto de remendar as peças”, conta. Lava roupas, faz comida, limpa a casa e gosta de tudo organizado. “Lavo até as roupas para as minhas filhas”, relata.

Mãe de 13 filhos - dez vivos e três já falecidos -, a viúva garante que a trajetória não foi fácil, mas sempre teve muita força e garra para vencer e seguir sua vida na comunidade. “Faz 27 anos que sou viúva. Sempre me virei sozinha”, brincou. Três filhos residem em Santa Maria, Salto do Jacuí e Caxias do Sul e o restante na comunidade.

“Tive todos aqui. No nascimento de um deles fui para o hospital, mas ele acabou nascendo na estrada. Nos outros, pegava a tesoura e cortava o cordão umbilical. Eu tinha meus filhos em um dia e no outro já estava trabalhando na lavoura. E olha os negão que tenho aí”, brincou lembrando que nunca teve uma dor de barriga após os partos. “Tinha o filho pela manhã e ao meio-dia já estava fazendo comida. Criava tranquilo. Dava três vezes de mamar ao dia e mais chazinho”, contou. Mas ela também ajudava nos demais partos. “Ajudei muito e todos nasceram saudáveis”, se orgulha.

Vinilda também é conhecida como benzedeira. “Faço isso até hoje. Mas é preciso ter fé. Caso contrário, não adianta”, disse lembrando que é uma pessoa muito irritada. “Sou pelo certo”, afirma. A rotina dela começa cedo. Às vezes, às 4 da madrugada ou então, na maioria das vezes, às 6 horas ela já está de olho grelado olhando a vizinhança. “Abro a janela. Espio. Tudo quieto. Todos dormindo. Faço fogo no fogão e vou tomar meu chimarrão. Depois vou ver meus bichinhos”, destaca lembrando que cria porcos e galinhas. Acostumada com a simplicidade, Vinilda prefere cozinhar no fogão a lenha. “Não gosto destas bocas do fogão a gás. Tem que ficar cuidando muito”, disse entre sorrisos. O cardápio do dia da nossa visita incluiu couve mexida, arroz, molho de galinha, massa, bolo frito, chuchu e bolinho de massa de pão. “Eu gosto de uma polenta e batata com bastante molho”, relatou.



Época difícil

Na comunidade, quando as primeiras famílias chegaram, Vinilda conta que era tudo mato e as casa eram de capim, de vassoura. Ela trabalhava nas redondezas. “Nós fazia empreitada de capoeirão. Derrubava tudo no braço e no machado. O que vinha na minha frente eu fazia. Não tinha tempo ruim”, conta.

Em um lapso de memória, Vinilda volta ao passado e compara. “Agora temos casa de tábua. Mas tivemos que passar por muita coisa. Hoje vivemos mais tranquilos. Passou a época de trabalhar duro”, comemora. Lembra que mesmo na infância já fazia muita coisa. “Eu era criança e tinha que ajudar.

Pegava um banquinho e subia para temperar a panela de feijão para minha mãe. Tinha que cozinhar mandioca e bata e deixar pronto”, conta e lança críticas. “Hoje as crianças não precisam mais fazer isso. As meninas ‘tão que tão’. Botam o peitinho para fora e se vão. Nós não podia fazer isso. As gurias de hoje não sabem nem temperar uma panela de arroz e deixar um grãozinho soltinho do outro”, fala de cara fechada. Vinilda gosta de ser independente e vibra com isso. “Nas minhas hortas eu lido. Cavei, fechei e fiz tudo sozinha. Não gosto de depender dos outros”, relata.

A maioria das pessoas que vivem na comunidade são mulheres. “Fui casada. Mas sou viúva há 27 anos. Deito na minha cama e fico atirada. Vivo super bem assim. Criei todos meus filhos sozinha. Não dei nenhum”, lembrou, tirando o boné e mostrando os cabelos brancos. “Para mim não tinha geada, chuva ou frio”, lembra.