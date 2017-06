ClÃ¡ssico dos bons na Capital do ChimarrÃ£o

Depois de conquistar 11 pontos nas cinco primeiras rodadas, se mantendo como uma das duas equipes ainda invictas na Liga Gaúcha de Futsal – ao lado da ACBF -, a Associação Esportiva Sobradinho (AES) tem uma dura sequência pela frente nos próximos dias. Na próxima terça-feira, 13, a equipe tentará se manter entre os primeiros colocados em um clássico diante da Assoeva, em Venâncio Aires. O confronto tem início às 20h15, no Ginásio do Parque do Chimarrão.

Como conseguiu bons resultados na largada da competição, há o entendimento entre jogadores, comissão técnica e direção de que um empate seria um resultado interessante. Mas a equipe deve jogar para buscar a vitória, como tem sido desde o ano passado nos confrontos contra os grandes. A própria equipe do Vale do Rio Pardo sofreu com a Associação há alguns anos e, no ano passado, o time sobradinhense arrancou um pontinho no mesmo palco do duelo desta terça.

Os 10 dias de descanso entre o confronto com a Assoeva e a última partida, vitória por 6 a 5 sobre o Flores da Cunha, no dia 3, podem servir para deixar o elenco mais descansado. Recuperados de lesão, o ala Léo e o fixo Alan podem, inclusive, aparecer no time titular. Eles ficaram à disposição de Cigano na Serra Gaúcha, e chegaram a entrar em quadra durante o segundo tempo para ganhar ritmo de jogo. Misco, entretanto, ainda é dúvida.

A partida diante do Flores da Cunha, aliás, deve servir de exemplo para evitar tropeços no decorrer do campeonato. O apagão sofrido pela equipe, que permitiu o lanterna da competição encostar no placar – a AES vencia por 5 a 1 e acabou sofrendo 3 gols em 40 segundos -, deixou o técnico Cigano preocupado ao final da partida. Os próprios jogadores, apesar de valorizarem os três pontos ganhos, mostraram certo descontentamento com o fato de uma vitória tranquila ter se transformado em um jogo complicado.

Adversário divide atenções com a LNF

A terceira força do futsal gaúcho ainda busca um título inédito para se consolidar como um gigante no Estado. Após uma ótima largada na Liga Gaúcha, com três vitórias em três jogos, todos atuando como visitante, a Assoeva vem de duas derrotas consecutivas. A última delas, uma surpresa. Acabou superada pela Asif, de Ibirubá, dentro do Ginásio do Parque do Chimarrão por 3 a 1, o que fez a equipe cair na tabela de classificação para a próxima fase.

Paralelo à disputa do Estadual, a Assoeva também tem pela frente compromissos pela Liga Nacional de Futsal, onde faz boa campanha até o momento. Nesta sexta, a equipe visita o Joinville, adversário que traz boas lembranças ao torcedor venâncio-airense. No ano passado, quando garantiu a vaga inédita na semifinal da LNF, a Assoeva passou pelo time catarinense nos pênaltis.