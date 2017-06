Um domingo centenário para a Paróquia Sagrada Família

O primeiro domingo de junho foi reservado para mais um ato festivo alusivo aos 100 anos da Paróquia Sagrada Família de Arroio do Tigre. Foi realizada a tradicional festa com uma vasta programação o dia todo.

Às 10 horas, ocorreu a celebração de Ação de Graças pelo 100 Anos, na Matriz, com a presença do Coral Municipal. As soberanas do centenário conduziram a imagem da Sagrada Família, assim como os 7 Dons do Espírito Santo. Participaram, levando as bandeiras da Paróquia e do Divino, Emáus, Cursílho, Hospital Santa Rosa de Lima, Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do Tigre (Eeemat), Colégio Sagrado Coração de Jesus, Ministros e Conselho Paroquial. No momento do ofertório, as velas foram conduzidas pelas equipes de liturgia, a bíblia pela catequese, pão e vinho por representantes dos conselhos anteriores lembrando todos que estiveram à frente da Paróquia Sagrada Família.

A celebração foi conduzida pela pároco Padre Antonio Eichner, juntamente com os padres João Luiz Flesch, Osvaldo Roque Franceschett, que também é reitor do Seminário Menor, além do Diácono Nilson Cláudio Rauber.



Ordenação Diaconal

Ao final da missa, no momento de Ação de Graças, foi feito o convite para Ordenação Diaconal de Israel Brixner, 25 anos, que será realizada dia 4 de agosto, na Paróquia. Após, foram realizados agradecimentos para todos os envolvidos e que passaram pela Paróquia. No encerramento, um momento de emoção onde os presentes deram um abraço no entorno da Matriz. Apesar do clima chuvoso a festa foi sucesso absoluto. Mais de 700 pessoas participaram do evento.