Segunda-feira especial no Ginásio da Fejão

O torcedor tem que encher o ginásio da Fejão. A entrevista pós-jogo do técnico Cigano na última terça-feira mostra a importância do duelo da próxima segunda-feira, 19, válido pela sétima rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Afinal, a Associação o Esportiva Sobradinho (AES) está na vice-liderança da competição, ainda não sabe o que é perder e enfrenta o Atlântico de Erechim, atual campeão gaúcho e líder do torneio, com cinco vitórias em seis jogos.

Com três vitórias e três empates em seis jogos na Liga, a Associação vem empolgada pelo bom momento na temporada. O empate arrancado nos últimos minutos contra a forte Assoeva, em Venâncio Aires, encheu a equipe de moral para o confronto desta segunda, que terá início às 20h15. A venda de ingressos inicia nesta sexta-feira, 16, e a expectativa é de ginásio lotado para ver um elenco que, mesmo desfalcado, continua atuando em alto nível em 2017.

O confronto diante de um gigante também será especial para Cigano. Esta é a primeira vez que o comandante, desde 2015 em Sobradinho, enfrentará o clube que lhe deu projeção nacional e internacional. Pelo Atlântico, em três anos, ele foi bicampeão gaúcho e também conquistou a Taça Brasil, a Liga Sul, a Superliga e a Taça Libertadores da América, torneio que deu o direito ao Atlântico disputar a Copa Intercontinental de Futsal.

Apesar das boas lembranças dos tempos de Erechim, Cigano garantiu que seu foco está na Associação Sobradinho e que tratará o jogo de segunda-feira com normalidade. “Hoje eu sou Sobradinho. É aqui que trabalho, é quem dá o meu sustento e da minha família”, salientou. Outro reencontro será o do fixo Douglas Dias, o Beiço, com o torcedor sobradinhense. Revelado nas categorias de base da Associação, ele vem tendo boas atuações pelo Atlântico em 2017.



Empate arrancado

no fim em

Venâncio Aires

A Associação contou com os retornos de Alan e Misco ao time titular no duelo diante da Assoeva. Em um primeiro tempo de poucas emoções, os donos da casa começou pressionando e abriu o placar aos seis minutos, com um chute forte de Tiaguinho. Mas a Associação mostrou poder de reação e, três minutos depois, chegou ao empate com Pedro Henrique, artilheiro da equipe na Liga Gaúcha. O tento deu fôlego para a Associação, que conseguiu segurar os avanços da Assoeva no restante do primeiro tempo.

Mas na etapa final, os donos da casa estavam dispostos a buscar a vitória. Após desperdiçar algumas chances e obrigar Jonatan a fazer boas defesas, a equipe chegou ao 2 a 1 contando com o talento de seus principais jogadores. Zico fez bela jogada e a bola sobrou para Valdin, que não perdoou. Cigano mudou a estratégia. Com Lucas de goleiro-linha, a Associação Sobradinho passou a rondar a área da Assoeva em busca do empate. Em cobrança de falta, Kauê quase empatou, acertando a trave. Faltando um pouco mais de um minuto para o fim, Misco aproveitou chute desviado e mandou para o fundo do gol.