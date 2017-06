Sobradinho começa a definir a programação dos 90 anos

Ainda restam 170 dias para o início do mês derradeiro de 2017. Mas as atividades de fim de ano já estão sendo planejadas em Sobradinho. Especialmente porque este não será um dezembro qualquer. No dia 3 de dezembro, serão comemorados os 90 anos de emancipação do município, e uma extensa programação servirá para celebrar a data, com direito a eventos importantes e que atraem não só a comunidade local, como também turistas para a cidade.

Em reunião ocorrida na tarde da última segunda-feira, 12, a Prefeitura de Sobradinho apresentou às entidades do município e representantes do comércio e dos lojistas, uma proposta de integração da Feira do Livro, Semana do Município e do Natal das Estrelas. A sugestão de que todas ocorram em dezembro agradou e foi aprovada, segundo o vice-prefeito Armando Mayerhofer, que presidiu a reunião. A programação terá início no dia 1º de dezembro, com a chegada do Papai Noel, e se estende até o dia 6 de janeiro.

Em entrevista ao programa Giro Regional da manhã desta terça-feira, 13, Mayerhofer lembrou que, em 2016, a programação natalina foi organizada quase em cima da hora, em decorrência das dificuldades financeiras e de ser um ano eleitoral. “Esse ano, optamos por iniciar este processo muito mais cedo. A sugestão foi no sentido de que pudéssemos concentrar essas três atividades numa só, em um evento voltado para as comemorações dos 90 anos de Sobradinho”, salientou.

Outro fator importante para a integração dos eventos, conforme Mayerhofer, é a contenção de despesas. Segundo ele, será necessário montar apenas uma estrutura, já que não serão eventos isolados. “Todos entenderam que precisamos fazer uma comemoração diferente, afinal são 90 anos. A comunidade merece”, enfatizou. Algumas entidades presentes na reunião passaram os eventos já programados, e que também vão integrar a programação natalina.

A Feira do Livro, que estará em sua 22ª edição, ficou para os dias 8, 9 e 10 de dezembro, na Praça 3 de Dezembro. Como ocorre tradicionalmente, a premiação dos vencedores do 13º Concurso Literário Jornalista Valacir Cremonese acontecerá durante o evento.



Desfile temático

Durante a reunião, foi levantada a hipótese da realização de um desfile temático de fim de ano. A proposta foi sugerida pelo empresário Adair Fagundes Pereira, da A3 Eventos, responsável pela decoração e ornamentação da Praça 3 de Dezembro e da Avenida João Antônio no último Natal. Os enfeites chamaram a atenção da população e atraíram até mesmo visitantes dos municípios vizinhos

Conforme Mayerhofer, uma nova reunião foi agendada, para o dia 17 de julho, às 8h30, onde será apresentado oficialmente o projeto de decoração. “Ele gostaria de, neste ano, incrementar mais. Mas precisamos saber de números, de quanto isso vai custar. Por isto faremos esta reunião e também vamos buscar patrocínio de apoiadores, das empresas da cidade”, ressaltou, destacando o atrativo turístico que as decorações trazem ao município.