Homenagens ao Lions Clube marcam sessão da Câmara de Vereadores

A sessão ordinária da última segunda-feira, 12, da Câmara de Vereadores de Sobradinho, foi marcada por homenagens ao Lions Clube e também aos seus integrantes. Durante boa parte da reunião, o Plenário Ottmar Kessler esteve tomado por pessoas que acompanharam a entrega de moções de reconhecimento.

As homenagens ocorreram logo após a leitura e aprovação das indicações dos vereadores. Foram agraciados com moções de reconhecimento o ex-governador do Distrito LD2, Carlos Lindemann, os ex-presidentes do Lions Clube de Sobradinho, Baldino Paul e Suzana Paul, além de Fábio Norberto Emmel (in memorian), que teve destacada atuação no Lions durante décadas.

“A entrega das moções são um momento de alegria e satisfação”, ressaltou a presidente da Câmara de Vereadores, Maxcemira Trevisan (PDT), proponente das homenagens. Também foram entregues moções de congratulações ao Lions Clube pelos 100 anos de fundação e também para a Rádio Sobradinho, que recentemente completou 60 anos de atividades.

O casal governador do Distrito LD2, Eraldo e Nara Rodrigues Gomes discursaram na tribuna logo após a entrega da placa e agradeceram às homenagens durante a sessão. “É muito bom ver o reconhecimento ao nosso Lions e também aos nossos ex-governadores. Ficamos muito felizes”, destacou Eraldo, que elogiou também Sobradinho, dizendo que gosta de visitar o município.



Apenas um

projeto aprovado

Após os momentos de homenagens, os vereadores votaram e aprovaram um projeto de lei que estava na ordem do dia. A proposta, de autoria do Executivo, extingue um cargo de comissão de diretor de Obras - padrão 9 - e cria um cargo de comissão de coordenador de marcenaria, mesmo padrão. A proposta, aprovada por unanimidade, visa regularizar a situação de um CC da Prefeitura.

Também foram baixados nas comissões os projetos de lei 54 e 57. O primeiro trata de alterações na lei que cria o Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC). A proposta visa aumentar a representatividade no conselho. Já o segundo autoriza a contratação temporária, sem concurso público e em caráter de emergência, de dois professores para atuarem nas escolas Seomar Mainardi e Adolpho Sebastiany.



Demandas

em Brasília

Durante a sessão, também foi aberto espaço ao secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí (CI/Jacuí), Vanoir Koehler, que esteve em viagem para Brasília na última semana. Ao lado do vereador Tuki Siman (PDT), ele participou de diversas reuniões em ministérios buscando recursos e investimentos para Sobradinho e região Centro Serra.