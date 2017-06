Um reencontro para rever ex-colegas e amigos

Recordar os velhos tempos, rever os ex-colegas e amigos de décadas e, claro, celebrar um momento único. As turmas dos anos de 1973 a 1978 da Escola Estadual Padre Benjamim Copetti, de Sobradinho, vão se reencontrar quatro décadas depois, no próximo dia 8 de julho, no Sobradinho Piscina Clube (SPC). São ex-estudantes das turmas de sexta até a oitava série, e também do primeiro ao terceiro ano do curso Técnico em Contabilidade.

A ideia é reunir mais de 200 pessoas, de acordo com a servidora aposentada do Judiciário e ex-aluna Estela Maraschim, que decidiu tomar a frente e organizar o reencontro. “Vai vir gente de diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, como Passo Fundo, Erechim, Ijuí, Porto Alegre, e também dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. São 40 anos sem se ver. Então vai ser um grande reencontro. Já temos muitas pessoas confirmadas neste evento”, salienta.

As primeiras ideias de organizar um reencontro dos ex-alunos da Copetti surgiram há cerca de 7 anos. “Me encontrava com uma ex-colega e ela falava que deveríamos fazer algo para matar a saudade daqueles tempos e rever os amigos”, salienta Estela. Após resolver problemas particulares de saúde em sua família, ela decidiu que era a hora de promover o reencontro. As redes sociais, em especial o Facebook e o WhatsApp, foram fundamentais para que a ideia saísse do papel.

Segundo Estela, cada uma das pessoas que confirmaram presença estão colaborando com R$ 50,00, dinheiro que está sendo utilizado para cobrir as despesas, como o aluguel, som para o baile, copos personalizados, ornamentação e a compra de doces e salgados. Os ex-alunos poderão levar acompanhantes. Ex-professores das turmas também estarão presentes. Estela reforça que a presença deve ser confirmada até o dia 20 de junho e pede que todos levem um quilo de alimento não perecível ou uma roupa para doação.

Em busca de

mais ex-colegas

Em entrevista ao Giro Regional da última segunda-feira, 12, Estela Maraschim levou uma lista com mais de 40 ex-alunos que ainda não foram localizados pela organização. A relação de nomes foi lida durante o programa. “Não temos notícias deles. Algum pode ter falecido”, lembra. Quem fez parte daquelas turmas, não foi localizado e pretende ir ao reencontro pode entrar em contato com Estela através do telefone (51) 99756-0024.