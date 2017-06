13º Festival de Cucas e Carnes será dia 8 de julho em Linha Cereja

Já pensou naquela cuca fresquinha de nozes, maracujá ou morango? Quem aprecia as delícias da culinária alemã tem uma gostosa opção para o dia 8 de julho. Será realizado o 13º Festival de Cucas e Carnes, na Comunidade Medianeira de Linha Cereja. A gastronomia, com mais de 25 sabores de cucas e variados tipos de carnes, é o ponto alto da festa.

Todos os anos os organizadores fazem cucas de mumu com coco, coalhada, mamão, laranja, abacaxi, melancia de porco, carambola, chuchu, morango, maracujá, coco, framboesa, maçã, banana, amendoim, nozes, nata, bergamota, uva e até cuca de linguiça. São assados salsichão, carne de gado, ovelha, galeto, costela de porco, pernil e feito ainda carne de porco no panelão.

Segundo o presidente Edenilson Kroth, a organização já teve início. “A cada ano buscamos aprimorar e melhorar. Vai ser um dia de confraternização, receptividade, alegria e animação”. São esperadas mais de 400 pessoas.